“Ertuğruloğlu’nun açıklamaları tarihi bir vaka”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Asım Akansoy, Meclis Genel Kurulu’nda “Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

CTP Grup Başkan Vekili Asım Akansoy, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yol haritasının Kıbrıs sorununda kalıcı çözüme ulaşma adına belli bir stratejik temele dayandığına vurgu yaparak, “Erhürman’ın sadece genel başkanlığını da yaptığı CTP’nin değil, toplumun tüm hassasiyetlerini gözeterek yol aldığının bilincindeyiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun 20 Şubat 2026 tarihinde yaptığı basın toplantısındaki ifadelere işaret eden Akansoy, şu ifadeleri kullandı:

“Bu açıklamaları tarihi bir vaka olduğunu düşünüyorum. Bu bir talihsizliktir. Devlet kavramını ve egemenliği bu kadar öne çıkaran zihniyet nasıl olur da devletin başındaki bir makama bu kadar acımasızca saldırıyor? Anlamış değiliz. Dışişleri Bakanı olarak görev yapan birinin sözlerine çok daha fazla dikkat etmeli. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yeni bir siyasi akıl ve merkez oluşmuştur. Ertuğruloğlu’nun da oluşmuş olan bu siyasi merkez ekseninde hareket etme durumu vardı.”

Akansoy, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın yaklaşımının, ayakları yere basan, Kıbrıs Türk toplumunun beklentilerini karşılayan, kısa vadede Kıbrıslı Türkleri dünyaya entegre etme noktasında sonuç alıcı olabilecek bir siyaset olduğuna dikkat çekerek, “Gayet onurlu, ayakları yere basan, çözüm odaklı ve özgüveni yüksek bir anlayışla siyaset yapılıyor. Dolayısıyla olaya böyle bakarak ortak akılda birleşmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Yeni bir sürecin de varılan mutabakatlardan başlanacağına dikkat çeken Akansoy, “Bunun için öncelik siyasi eşitlik ve dönüşümlü başkanlığın Kıbrıslı Rumlarca kabul edilmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.