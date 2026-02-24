“Bugüne kadarki en açık ve samimi görüşmelerden biri oldu”

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı’nda açıklamalarda bulundu.

Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının daha önce yaptığı öneri üzerine Hristodulidis ile ilk kez baş başa bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kıbrıslı Türk lider, “Görüşme, M Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Sayın Khassim Diagne’nin konutunda yer aldı ancak görüşme tamamen ikimiz arasındaydı” dedi.

Toplantıyı “Açık, samimi ve yararlı” olarak niteleyen Erhürman, “Öncelikle güven yaratıcı önlemlerle ilgili çalışmalarda hangi aşamada olduğumuzu, nokta noktalarda ilerleme kaydedildiğini ve nasıl ileriye gidilebileceği konularını ele aldık” dedi.

Erhürman, “Temsilcilerimize, düzenli toplantılarına devam etmeleri yönünde talimat verme kararı aldık” ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman, tarihi net olmamakla birlikte yakın bir zamanda yeniden bir araya gelme noktasında mutabakata vardıklarını belirterek, “Özlü konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunmaya devam ettik” dedi.

Erhürman, “Güven yaratıcı önlemler konusunda bazı gecikmeler yaşanmıştı. Bu gecikmeler konusunda da temsilcilerimizin yapacakları görüşmelerde Kıbrıslı Rum temsilcinin Kıbrıslı Türk temsilciye, tamamlanması konusunda resmi olarak bilgilendirme yapması konusunda ortak bir karar verdik” şeklinde konuştu.

Erhürman, “Genel olarak toplantının özeti bunlardan ibaretti. Bu şekilde açıklamak noktasında ortak kararımız oldu” dedi.

Basından gelen soruları da yanıtlayan Erhürman, görüşmeyi “yararlı” olarak niteledi; “Açık ve samimi bir görüşme oldu. Belki de bugüne kadarki görüşmeler içerisinde en açık ve samimi görüşmelerden biri oldu” ifadelerini kullandı.

Erhürman, bir başka soru üzerine, 4 maddelik metodoloji konusunu, baş başa olmaları kapsamında daha açık şekilde anlatma fırsatı bulduğunu belirtti.