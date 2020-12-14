“Salon olmadı, park yapacağız”

Okuduğu okulda ‘ismiyle hayat bulsun diye’ salon yaptırmak istediklerini ifade eden Asya’nın kız kardeşi Çiçek Rıdvanoğlu, yürütülen kampanya sonucu katkı da toplanmasına karşın yapılan salona Asya’nın isminin verilmediğini anlattı, bir takım iddialarda bulundu, sitem etti.

Devrim DEMİR

Kermiya bölgesinde 5 yıl önce araba çarpması sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Asya Rıdvanoğlu’nun anısını yaşatmak için harekete geçen aile, büyük hayal kırıklığına uğradı.

İlkokulu okuduğu, Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda kültür sanat salonuna ‘Asya’nın adının verilmesi için bir kampanya yürüten ve 54 bin TL toplayan Asya’nın sevenleri dönemin okul müdürü Hasan Eren’in çıkardığı bir takım zorluklara maruz kaldıklarını ileri sürdü.

Salon Asya’nın ismi verilmeden açılırken, aile şimdi yine aynı okulda okuyan kızlarının anısını yaşatmak için okula bir park yapılması için harekete geçti.

Asya Rıdvanoğlu’nun kız kardeşi Çiçek Rıdvanoğlu YENİDÜZEN’e konuştu, sürece dair bilgi verdi.

Çiçek Rıdvanoğlu, okulun yeni müdürü Selda Ünsaldı Ersoy’un yardımları ile okula, topladıkları yardım parasından elinde kalan 39 bin TL ile park yapmayı planladıklarını aktardı…

“Asya için 54 bin TL topladık”

Çiçek Rıdvanoğlu, kardeşi Asya’nın adını yaşatmak için sosyal sorumluluk kapsamında kardeşi ile birlikte okuduğu okul Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda bir salon yapmak için 2016 yılında dönemin okul müdürü Hasan Eren ile iletişime geçtiklerini anlattı.

Salonun maliyetinin okul aile birliği tarafından karşılanacağını kendilerinin de, 60 bin TL’ye yakın bir katkı koymaları halinde salona Asya adının verileceği hususunda anlaştıklarını dile getiren Rıdvanoğlu, “Sevgili Resat Kansoy’un desteği ile 10.000 adet ayraç bastık. Tanıdığım ve tanımadığım bir sürü insan bu ayraçların satışı ve bağış toplanması için emek verdi ve toplamda 54,000 TL toplamayı başardık. Dönemin okul müdürü Hasan Eren Eylül 2017'de salonun açılma ihtimali olduğunu belirtmiş, ben de ilk etapta 15.000 TL'yi Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi aracılığıyla okulun hesaplarına aktarmıştım. Kalan 39,000 TL hala benim adıma açılmış olan hesapta durmaktadır. Bu katkı ile Hasan Eren salona Türkiye’den koltuk almış, ancak koltukları satan şirketin 2. el koltuk yollaması üzerine ürünler yine iade edilmiş.

Zaman geçti, Hasan Eren Gençlik Dairesi Müdürlüğü’ne layık görüldü. Okulun yeni müdürü Selda Ünsaldı Ersoy ile görüştüm ve Hasan Eren'in okul müdürü olduğu dönemde, bana söylediğinin ve ekteki yazısının aksine, okulun karar defterinde ‘salonun tüm masrafının Asya'nın ailesi tarafından karşılanması halinde adının verileceği’ kararının alındığını öğrendim” dedi.

“Asya adına 15 bin TL’nin hesabını veremiyor”

Okulun Eski Müdürü Hasan Eren ile birkaç kez iletişime geçmeye çalıştığını ancak telefonlarına çıkmadığını söyleyen Çiçek Rıdvanoğlu, “28 Kasım tarihinde Hasan Eren ile konuşmayı başardık. Defalarca konuşmamıza rağmen maddi tutar hakkında beni yalanladı, salonu büyük oranda maddi olarak benim tamamlamam gerektiğini, hatta benim resim atölyelerini de yapma sözü verdiğimi, ayrıca kendi yalanlarını daha anlamlı kılmak için hayatını kaybeden başka öğrenciler de olduğunu, onlara nasıl izahat vereceğini bilmediği gibi pek çok konuda doğruyu söylemedi. Hasan Eren, Asya adına toparlanan miktardan aldığı 15 bin TL'nin hesabını veremedi” ifadelerini kullandı.

Park yapmayı planlıyorlar…

Çiçek Rıdvanoğlu, ‘Asya’ adına açılması planlanan salonun okulun yeni müdürü Selda Ünsaldı Ersoy’un kendi çabaları sonucu bulduğu sponsor sayesinde tamamlanıp herhangi bir isim verilmeden açıldığını söyledi.

Asya adına toplanan 54 bin TL’den kalan 39 bin TL’nin yine aynı okulda kullanılacağını ifade eden Rıdvanoğlu, “Elimde kalan 39 bin TL ile yine aynı okula bir park yapılmasını planlıyoruz” dedi.

Eski Okul Müdürü Hasan Eren:

“Bir takım sıkıntılar yaşandığı doğrudur, elimden geleni yaptım”

Çiçek Rıdvanoğlu ile kardeşi Asya’nın isminin verilmesi için bir takım görüşmeler yaptıklarını anlatan Şehit Ertuğrul İlkokulu eski okul müdürü Hasan Eren iddiaları yanıtladı.

Çiçek ve Asya’nın o okulun öğrencileri olduğunu söyleyen eski müdür Eren, Asya’nın kız kardeşi Çiçek Rıdvanoğlu ile bir takım görüşmeler yaptıklarını Asya’nın isminin salona verilmesi teklifini de kurula götürdüğünü kaydetti.

Eren, “Ben Asya’nın ismi ile ilgili görüşümü öğretmenler kuruluna götürdüm. Öğretmenler, aynı okulda okuyup hayatını trafik kazasında kaybeden başka öğrencilerin de olduğunu ifade ederek görüşlerini öğretmen tutanak defterine yazdı. Bu süreci ben Çiçek hanıma anlattım. Bir takım sıkıntılar yaşandığı doğrudur, bu süreçte gelişen her şeyi makbuzlarla bakanlığa aktardım. Elimizden geleni yaptım, koltuklarda kalıcı değiliz, okulun yeni müdürüne de bilgi verdik. Yaşanan olay çok üzücü sabır dilerim, söyleyecek bir şeyim yok” sözlerini ifade etti.