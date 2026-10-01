‘Veremeyeceğimiz hesap yok’ dediler, raporları yine paylaşmadılar!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yönetimi, yaklaşık 5 yıldır kamuoyuyla paylaşılmayan mali bilançolarla ilgili açıklama yaptı; raporların “ilgili daire ve kurumlara” gönderildiğini iddia etti, kamuoyuyla paylaşmama gerekçesini sunmadı.

Ünal Üstel’in Hükümete geldiği günden bu yana kamuoyundan gizlenen mali bilançolar, son olarak CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın Meclis kürsüsünden yaptığı “yolsuz değilseniz, bilançoları açıklayın” ifadeleriyle gündeme gelmişti.

YENİDÜZEN’in de “Neyi gizliyorsunuz?” manşetiyle kamuoyunun gündemine gelen saklı raporlar, 2020 yılına kadar KIB-TEK’in resmi web sitesinde, halkın erişebileceği ve inceleyebileceği şekilde, şeffaf bir biçimde yayınlanıyordu.

Neyi gizliyorsunuz?

Ancak yaklaşık 5 yıldır yayınlanmıyor…

Geçtiğimiz aylarda KIB-TEK’te yetkili sendika EL-SEN, bilançoları elde edebilmek adına Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında yazılı talepte bulunmuş ancak raporlara, Yasa’ya rağmen ulaşamamıştı.

Son olarak önceki gün ‘olağanüstü’ toplanan Meclis Genel Kurulu’nda, CTP Milletvekili Barçın Meclis Başkanlığı’na yazılı bir soru önergesi vererek raporları talep etti.

Yaşanan gelişmeler üzerine açıklama yapan KIB-TEK yönetimi, “Kurumun yıl sonu hesapları her yıl hazırlanmakta ve yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda gerekli kurumlara ve dairelere gönderilmektedir” dedi.

Kurumdan yapılan açıklamada, “Kurumun hesaplarını görmeden yolsuzluk suçlamasında bulunulması, konunun siyasi amaçlarla gündeme taşınmasından öte bir anlam taşımamaktadır” denildi.

“Veremeyeceğimiz hesap yoktur” denilen açıklamada, yine raporlar paylaşılmadı.