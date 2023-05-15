Şakanın suyunu çıkardılar: 1 kişi yoğun bakımda

Güneşköy'deki bir narenciye fabrikasında İ.K. şaka yapmak için arkadaşını Faruk Ölmez’i forklift asansörüyle kaldırarak fabrika içinde gezdirdiği sırada, Ölmez, elektrik tellerine takılarak yaralandı. Faruk Ölmez, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisten yapılan açıklama:

“15.03.2023 tarihinde, saat 13.50 sıralarında Güneşköy'de faaliyet gösteren narenciye paketleme fabrikasında çalışan İ.K, fabrikaya ait forklift'in asansör kısmına çıkan arkadaşı Faruk ÖLMEZ'i, şaka yapmak amacıyla asansör ile kaldırıp fabrika avlusu içerisinde dolaştırdığı bir esnada Faruk ÖLMEZ konu fabrika avlusu içerisinden geçmekte olan elektirik tellerine temas etmesi sonucu elektirik akımına kapılarak ağır şekilde yaralanmıştır. Olayda yaralanan Faruk Ölmez kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

İ.K. tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.”