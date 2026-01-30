Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun'un görevden alınması gerektiğine dikkat çekerek, "Şaibeli başkan istemiyoruz" dedi.

EL-SEN'den yapılan açıklamada, "yönettiği kamu kurumlarında yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin Sayıştay raporları bulunan, hakkında ciddi bulgular tespit edilmiş bürokratları yargı süreci tamamlanmadan KIB-TEK gibi stratejik bir kurumun başına getirmek kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ülkenin enerji alanında yıllardır yanlış yönetim, plansızlık ve siyasi atamalar nedeniyle ciddi kayıplar yaşadığı vurgulanırken, kamu kaynaklarıyla ilgili şaibe taşıyan kişilerin KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde tutulmasının, “Ülkenin enerjisinden daha fazla çalmak anlamına geldiği” ifade edildi.

EL-SEN, hakkında Sayıştay raporu bulunan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun'un derhal görevden alınması konusunda çağrıda bulunarak, kamu vicdanını zedeleyen bu atamadan geri dönülmesi çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca, kamu yararı, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin göz ardı edilemeyeceği vurgulandı.