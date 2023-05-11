“Sahte sigortayla 22 kez geçiş yaptı”

Sahte olduğu tespit edilen sigorta poliçesi ile Kıbrıs’ın kuzeyine geçmekle suçlanan zanlı, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının 22 kez sahte sigortayla geçiş yaptığını söyledi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru, M.L.M isimli zanlının, "Sahte Belge Düzenleme, Sahtelenmiş Belgeyi Tedavüle Sürme, Sahte Davranışla Kayıt Temini" suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, 10 Mayıs tarihinde, Lefkoşa'da Kermiya geçiş noktasına gelen zanlının, araç ile Kıbrıs’ın kuzeyine geçiş için işlem yaptırdığı sırada, sistemde araca ait sigorta poliçesinin bulunmadığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, yapılan soruşturmada, zanlının tasarrufunda 5 Aralık 2022- 5 Haziran 2023 tarihlerini kapsayan Akfinans Sigorta Ltd. tarafından sahte olarak düzenlenmiş sigorta poliçesinin bulunduğu tespit edildiğini anlattı.

Polis, aynı tarihte zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve sahte sigorta poliçesinin emare zapt edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının araç ile Kıbrıs’ın kuzeyine toplamda 22 kere geçiş yaptığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler ve belgenin incelenmesi gerektirğine değinerek ilk etapta zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.