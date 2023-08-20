Sahte sigorta poliçesiyle kuzeye geçmeye çalıştı

Kermiya geçiş noktasında adanın güneyinden kuzeyine geçmek için görevli polis memuruna sahte sigorta poliçesi ibraz eden zanlı A.A.W.Y, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını anlatan Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Gözbaşı zanlının “sahte evrak düzenlemek, sahte evrakı tedavüle sürmek” suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 19 Ağustos 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da Kermiya geçiş noktasından adanın kuzeyine geçmeye çalışırken görevli muhaceret memuruna kullanımındaki PKN 536 plakalı araç için düzenlenmiş, 15 Ağustos-15 Kasım 2023 tarihlerini kapsayan sahte araç sigorta poliçesini ibraz ettiğini anlattı. Polis memuru, zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını, sahte poliçenin de emare alındığını belirtti. Polis memuru Mustafa Gözbaşı, yapılan soruşturmada sahte poliçesinin üzerindeki seri numarasının zanlı adına daha önce başka sigorta işlemlerinde kullanıldığını belirlediklerini açıkladı. Alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, Kıbrıs’ın güneyinde yaşayan Mısır uyruklu zanlının giriş-çıkış işlemlerinin mercek altına alınacağını dile getirdi. Polis memuru, yürütülecek soruşturma kapsamında zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise sahte sigorta poliçesini kendisinin değil başka bir şahsın hazırladığını öne sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.