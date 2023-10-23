Sahte sigorta poliçesine 2 ay hapis cezası

Sahte araç sigortasıyla Kermiya’dan Kıbrıs’ın kuzeyine geçiş yapmaya çalışırken tutuklanan Kıbrıslı Rum Andreas Mesimeri “Resmi Sahte Evrakı Tedavüle Sürme” ve “Suç İşlemeye Teşebbüs” suçlarından yargılanarak, 2 ay hapse mahkûm edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı Candaş okudu.

Candaş, sanığın 30 Ağustos 2023 tarihinde saat 16.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Kermiya geçiş noktasından kuzeye geçiş yaptığı esnada kullanımındaki EKP 933 plakalı araç adına hazırlanmış, Capital Bankası amblemli sahte araç sigortasıyla işlem yaptırmaya kalkıştığını söyledi.

Candaş, görevli memuru dolandırmak kastı ile hareket eden sanığın, suçüstü yakalandığını belirtti.

Candaş, yapılan araştırmada sanığın 6 Haziran- 9 Eylül 2023 tarihlerini kapsayan 3 aylık geçerli sigortasının bulunduğunu, geçerli sigorta belgesine ait seri numaralarını kullanarak, 6 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli yazılan sahte sigorta poliçesi hazırladığını ve orijinal belgesi olmasına rağmen sahte belge ile geçiş yaptığını belirtti.

Candaş, sanığın ifadesinde görevli memurları denemek için bu suçu işlediğini söylediğini aktardı.

Sanığın işlediği suçların uzun süre hapis öngören ciddi suçlar olduğunu kaydeden Candaş, sigorta poliçelerinin oluşacak trafik kazası riski açısından önem arz ettiğini kaydetti.

Candaş, sanığın sabıkasız oluşu ve 31 Ağustos 2023 tarihinden beri tutuklu yargılanmayı beklemesini lehine değerlendirdiklerini ifade ederek, 2 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.