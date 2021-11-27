Sahte pasaportla Ercan’dan çıkmak isterken yakalandı

Ercan Havalimanı’ndan sahte pasaportla çıkmaya çalışan zanlı A.K tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Coşkun Altındağlı, zanlının “Sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürme”, “Başkasının kimliğine bürünme”, “Sahte resmi belge düzenleme” ve “Sahtekarlıkla kayıt temini” suçlarından tutuklandığını söyledi. Altındağlı, zanlının 26 Kasım saat 10.30 raddelerinde, Lefkoşa Ercan Havalimanı yer hizmetlerinde görev yapan İbrahim Çakır'a, 387897622 seri numaralı Serdal Durim Akkartal adına olan ve üzerinde kendisine ait resmin bulunduğu sahte Bulgaristan pasaportunu, bagaj işlemlerini yaptırmak amacıyla vererek tedavüle sürdüğünü belirterek, zanlının pasaportta adı geçen şahsın kimliğine büründüğünü kaydetti. Altındağlı, zanlının kendisine ait pasaportu kaybettiğinin ve söz konusu sahte pasaportu yurtdışından 3 bin Euro karşılığında, posta aracıyla getirttiğinin öğrenildiğini dile getirdi. Zanlının Güney Kıbrıs’ta temin ettiği sahte Bulgaristan pasaportunu Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçmek istediği sırada Lefkoşa Lokmacı Kara Giriş Kapısı’nda görevli muhaceret memuruna verdiğini ifade eden Altındağlı, A.K’nin sahte pasaportu tedavüle sürüp sahtekarlıkla kayıt temin ettiğini ve pasaportta ismi geçen kişinin kimliğine büründüğünü vurguladı. Altındağlı, zanlının 26 Kasım’da derdest emri gereği tutuklandığına işaret ederek, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntülerinin ve alınması gereken ifadelerin söz konusu olduğunu açıkladı. Zanlının serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunduğunu belirten polis, A.K’nin soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.