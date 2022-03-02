‘Sahte parayla’ alışveriş yaptı, tutuklandı

Lefkoşa Arasta’da ‘sahte sterlin’le alış veriş yaptığı tespit edilen zanlı A.Ö tutuklanmasının ardından mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Enginsoylu, Zanlının "Sahte banknot tasarrufu ve Sahte banknotu tedavüle sürme" suçlarıyla mahkemede olduğunu belirtti.

26.02.2022 tarihinde saat 16.30 raddelerinde Lefkoşa-Surlariçi Arasta Bölgesinde faaliyet gösteren "Mehmet GÜNGÖR Ltd." isimli mağazada, Lefkoşa'da sakin zanlının iki arkadaşı ile birlikte yapmış olduğu alışveriş karşılığında tasarruf ettikleri 2 adet JA14467000 seri numaralı 20 İngiliz Sterlin banknot olan sahte parayı işletmeciye vererek tedavüle sürdüklerini anlattı. Polis, aynı tarihte saat 17:30 raddelerinde Lefkoşa-Surlariçi Arasta bölgesinde faaliyet gösteren "Fehime Giyim" isimli mağaza içerisinde yine zanlının iki arkadaşı ile yapmış oldukları alışveriş karşılığında tasarruf ettikleri 1 adet JA14467000 seri numaralı 20 İngiliz Sterlini ve 1 adet JA14467300 seri numaralı 20 İngiliz sterlin banknot olan sahte parayı işletmeciye vererek tedavüle sürdüklerini söyledi.

Polis, bahse konu sahte paraların emare arak zapt edildiğini ve mesele ile ilgili olarak Girne Polis Müdürlüğü Sorumluluk sahası içerisinde yürütülen Sahte banknot tasarrufu tedavüle sürme meselesi ile ilgili meseleye bağlantılı olarak zanlı ile birlikte Lefkoşa’da sahte banknot tedavüle süren H.E ve A. D’nin tespit edilerek derdest emri gereği tutuklanıp halen daha soruşturması devam ettiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili zanlı yapılan soruşturmasında ve ikametgâhında yapılan aramada sahte banknot ile satın almış oldukları üç adet eşofman üstünün tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın yeni başladığını ve alınması gereken ifadeler, yapılması gereken incelemeler olduğunu söyleyerek, zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata olumsuz yönde etki edebileceklerinden, bu olgular ışığında tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.