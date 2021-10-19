Sahte para olayında bir kişi daha tutuklandı

Lefkoşa’da sahte para tedavüle sürdükten sonra tutuklanan iki zanlının ardından, olayla ilgili aranan bir kişi daha tutuklandı. Zanlı M.A mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili ifade veren polis memuru Vasfi Özbey M.A’nın “Sahte para banknot tasarrufu, Sahte parayı tedavüle sürme” suçlarını işlediğini söyledi. Polis 15 Eylül saat 12:00 sularında, Lefkoşa'daki Moonstar Döviz Bürosu’na giden zanlı H.C.Ö.T’nin, sahte 30 adet 50 Amerikan Dolarını büroya vererek tedavüle sürdüğü esnada tespit edildiğini söyledi. Yapılan şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını belirten polis, alınan ifadede söz konusu paraları kendisine zanlı A.A’nın verdiğini söylediğini, bunun üzerine A.A’nın da tutuklandığını ifade etti. Polis mesele ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında paranın 18 Ekim’de tutuklanan M.A’ya ait olduğuna dair ifadeler verildiğini söyledi. Polis, zanlının cep telefonlarının ve sözlü beyanlarının araştırılması gerektiğini belirterek, ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.