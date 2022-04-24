Sahte kimlikle Casino’ya girdiler, hileyle oyun kazandılar

Concorde Otel Casino’da sahte kimlikle kayıt yaptıktan sonra hile ile kart oynayıp kumarhaneyi dolandırmaya çalışan zanlılar V.B ve T.T tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç zanlıların “Sahte Evrak Düzenleme, Tedavüle Sürme ve Dolandırıcılık” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis 21 Nisan 2022 tarihinde, Lefkoşa Concorde Otel Casino’da zanlı V.B tasarrufunda bulundurduğu ve sahte olarak düzenlenmiş Martin Berg isimli şahıs adına isdar olunan Almanya kimlik kartını girişte görevli çalışana verip tedavüle sürerek kendisine Casino'da oyun oynamak için kayıt yaptırdığını söyledi. Polis, zanlının daha sonra arkadaşı, zanlı T.T ile Poker 8 isimli poker masasına giderek Ultmade Texas poker isimli kart oyununu oynadıkları sırada, hile ile önceden yanlarında getirdikleri keçeli kalem ile oyun kartlarının köşe kısımlarını çizip işaretleyerek oyun sırasında işaretlenmiş kartın oynatana gelmesini sağlayarak toplamda 8 bin 600 Euro parayı hile ile aldıklarını söyledi. Polis, 23 Nisan 2022 tarihinde zanlıların yine aynı Casino’ya gidip aynı oyunda aynı hileyi yaptıklarını ve bu sırada Casino çalışanları tarafından durdurulup polise bilgi verildiğini aktardı. Akabinde her iki zanlının üzerinin arandığını ifade eden polis, zanlı V.B’nin giydiği pantolonun cebinde yeşil renk keçeli kalem bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis ayrıca zanlıların işaretlediği kartların da tespit edilerek emare alındığını ve zanlıların suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis yapılan ileri soruşturmada V.B’nin gerçek isminin tespit edildiğini ve Casinoya sahte olarak düzenlenmiş Martin Berg isimli şahsın Almanya Kimlik kartı ile giriş yaptığını söylemesi üzerine, tasarrufunda bulunan Alman kimliğinin de emare olarak alındığını, Concord Otel Casino’da hile yaparak elde ettiği 8 bin 600 Euro parayı Amerikan dolarına çevirdiğini ve bunun karşılığı olan 6 bin 350 ABD dolarının da tasarrufunda bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis çavuşu Ergüleç meselenin ciddi bir mesele olduğunu, hile ile sirkat dışında sahte resmi evrak tedavüle sürme suçu da bulunduğunu belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.