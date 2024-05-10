Sahte evraktan 1 tutuklu

Lefkoşa’da tasarrufunda bulunan birçok evrak nedeniyle tutuklanan Serdinç Maypa’nın sözlü beyanı sonrası mahkeme emri ile mercek altına alınan evraklar başka suçları da gün yüzüne de çıkarmaya başladı.

Polis yapılan sorgulama sonrası, ‘Sahte Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme’, ‘Sahtekarlıkla Para Temin Etme’ ve ‘Gümrük Yasasına Aykırı Hareket Etmek’ suçlarından A.A., isimli şahsı tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkardı.

7 fatura karşılığında 1 Milyon TL’lik Tıbbı Malzeme

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Yahya Suiçmez olayla ilgili bulguları aktardı. Suiçmez 1 Nisan 2024 tarihinde mahkemenin, Serdinç Maypa’nın tasarrufunda bulunan evrakların incelenmesi için vermiş olduğu direktif doğrultusunda soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis başlatılan soruşturma kapsamında yapılan tespitte, 2022 – 2023 yılları içerisinde Lefkoşa’ da faaliyet gösteren Zerberg Healthcare Trd. Ltd. işletmecisi olan zanlı A.A.’nın KKTC Sağlık Bakanlığı’na temin ettiği Tıbbi malzemeleri KKTC’ye getirirken Türkiye’de faaliyet gösteren PRİZMA Grup Medikal isimli

İşletmeden 7 fatura karşılığında gerçekte 1 Milyon 575 bin 655,54 TL’ye satın aldığını tespit ettiklerini kaydetti.

Söz konusu tıbbi malzemeleri beyan ederken sahte olarak düzenlediği AZİN Danışmanlık Mimarlık Medical Tic. Şti. isimli işletmeye ait 90,800 TL’lik faturaları KKTC Gümrük Dairesine tedavüle sürüp 90,800 TL üzerinden gümrüklendiği tespit edildiğini söyledi.

Birçok evrak fatura incelenecek

Polis yapılan soruşturma üzerine birçok evrak temin edildiğini ve incelenmesinin sürdüğünü ayrıca incelenecek birçok fatura daha olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste

tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.