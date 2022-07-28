“Sahte evrak düzenlenmesini” sağlamakla suçlanıyor

“Sahte Beyanla Kayıt Temini” yapmak suçlaması ile tutuklanan zanlı A.Y. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Polis, 21 Haziran tarihinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giden zanlının, 5 yaşındaki G.A.Y’nin TC kimlik kartının, ayrılmış olduğu eşinde olduğunu bilmesine rağmen kayıp olduğunu söylediğini ve sahte beyanla kayıt temin edip, sahte evrak düzenlemesi sağladığını aktardı.

Polis, aynı gün mesele ile ilgili yapılan soruşturmada zanlının 9 Temmuz 2022 tarihinde Girne Turizm Limanından G.A.Y. ile birlikte yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildiğini ve aleyhine görüldüğü yerde tutuklanması için derdest emri temin edildiğini anlattı.

Polis, zanlının 24 Temmuz 2022 tarihinde Lokmacı geçiş noktasından Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçmek istediği sırada tespit edilip tutuklandığını belirtti.

Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 7 bin 500 TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 150’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.