‘Sahte elektronik’ aletleri, ‘orijinal’ diye satmaya çalıştı, tutuklandı

‘Sahte elektronik’ aletleri, ‘orijinal’ diye satmaya çalışan ve ülkede ‘turist’ olarak bulunduğu belirlenen M.Ö tutuklandı.

Lefkoşa’da meydana gelen suç işlemeye teşebbüs suçuyla tutuklanan zanlı M.Ö mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Turgay Ok, zanlının’ Suç işlemeye teşebbüs suçu’yla mahkemede olduğunu belirtti. Polis, 28.02.2022 tarihinde saat 13.30 raddelerinde Kızılbaş’ta bulunan Oral Güvenlik Sistemleri isimli iş yerine giden ve ülkede turist olarak bulunan zanlının, yanında getirmiş olduğu elektronik el aletlerini hileli bir yoldan orijinal olmadıkları halde orijinal olduklarını beyan ederek konu iş yeri işletmecisi Metin Oral’dan para almaya çalıştığı bir sırada tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Zanlının tasarrufunda bulunan 2 adet Bosch marka kırıcı delici matkap, 2 adet still marka ağaç kesme makinesi, 1 adet makita marka kırıcı delici matkap ve 1 adet yine bosch marka spiral emare olarak alındığını da anlattı. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın yeni başladığını, zanlının 15 gün önce ülkeye geldiğini ve daha başka ürünler de sattığını beyan ettiğini belirtti. Polis, zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.