Sahte ehliyet soruşturmasında üç tutuklama daha

Girne’de sahte sürüş ehliyeti düzenleme ve tedavüle sürme soruşturması kapsamında üç kişi daha tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Ekim 2025-Nisan 2026 tarihleri arasında, KKTC’de ikamet eden ve sürüş ehliyeti olmayan yabancı uyruklu kişilere KKTC sürüş ehliyeti çıkarmak amacıyla yurt dışında sahte sürüş ehliyetleri düzenleme ve Girne’de faaliyet gösteren bir şoför okuluna ibraz ederek KKTC sürüş ehliyetine çevrilmesi olayına ilişkin daha önce 14 kişi tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada, daha önce tutuklanan M.R. (E-32), M.D.S.I. (E-30), J.İ. (E-33), U.B. (E-23), I.H.S. (E-24), Z.M. (E-35), S.U. (E-42), M.D.S.H. (E-22), U.N. (E-44), M.E. (E-32), M.A. (E-28), M.J.A. (E-28), M.J.A. (E-30) ve L.B’ye (E-62) ek olarak olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.J.U. (E-34), S.A.S. (E-21) ve S.A. (E-26) da dün tutuklandı.

Mağusa’da uyuşturucu operasyonu

Mağusa’da, dün saat 16.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından İ.K.’nin (E-60) kaldığı evde yapılan aramada uyuşturucu tespit edildi.

Aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 136 kağıt, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan parçalanmış sarma sigara, içinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan naylon poşet ve cam pipo bulunarak emare alındı.

İ.K. tutuklandı.

Kaplıca’da üç karavandan hırsızlık

Kaplıca’da pazartesi günü saat 14.00 sıralarında, deniz kenarında bulunan üç karavanın kapı ve pencere camları kırılarak içeri girildi.

Karavanlarda muhafaza edilen 21 şişe alkollü içki, 16 şişe meşrubat ile çeşitli ev ve mutfak eşyaları çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Y.Ö. (E-51) tespit edilerek, tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.