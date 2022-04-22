Sahte davranışla para temini soruşturmasında bir kişi daha aranıyor

Sahte davranışla para temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar D.E. O. ve N. M. R. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, konuyla ilgili bir kişinin daha arandığını söyledi.

Mahkemede yaşananları anlatan polis memuru Yağız Kol, zanlı D.E. O’nun ve zanlı N. M. R.’nin Sahte davranışla para temini suçuyla yargılandığını belirtti. Polis, 13-14 Nisan 2022 tarihinde Türkiye’de yaşayan A.O.O.’nun Facebook’ta tanıştığı E.L. W.’in kendisini Suriye’de görev yapan ABD askeri olarak tanıtıp, Türkiye’ye yerleşip, getireceği paranın gümrük vergisini ödemek maksadıyla, A. O. O.’ya ait 38 bin 500 TL parayı zanlı N.M.R.’nin hesabına yatırılmasının sağlandığını anlattı.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı N.M.R.’nin hesabını zanlı .E. O’nun yönettiğinin belirlendiğini söyledi.

Aranan bir kişi var

Her iki zanlının da tutuklandığını tahkikatın yeni başladığını, incelenmesi gereken banka hesap dökümleri olduğunu ve aranan 1 şahıs olduğunu belirten Polis, Facebook hesabını kimin kullandığının belirlenmesi gerektiğini söyleyip, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.