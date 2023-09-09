Sahte çalışma vizesi gösterdiler, tutuklandılar

Ercan Havalimanı’nda görevli muhaceret görevlisine sahte çalışma vizesi gösteren ve suçüstü yakalanan Mısır uyruklu zanlılar S.M.K. ve S.M.A.A., tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar, soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalacak.

Mahkemede olayın detaylarını anlatan ile ilgili olarak şahadet veren polis, 8 Eylül 2023 tarihinde saat 07.10 raddelerinde Ercan Havalimanı’nda Mısır uyruklu zanlılar, S.M.K. ve S.M.A.A’nın cep telefonlarında bulunan sahte olarak düzenlenmiş, üzerinde kendi bilgilerinin olduğu KKTC İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Çalışma vizesinin fotoğrafını görevli muhaceret görevlisine gösterip tedavüle sürdükleri esnada tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi.

Polis zanlıların suçüstü tutuklandıklarını, söz konusu evrakları kimin ne şekilde düzenlediğinin araştırılacağını, ayrıca zanlıların yapmış oldukları beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğinden zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.