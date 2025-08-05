“Sahte belge incelenecek”

Lefkoşa’da, kendisine ait olmadığını bildiği halde Ortaköy’de bulunan bir daireyi borçlarına karşılık başka bir şahsa satmak amacıyla sahte vekaletname hazırlattığı öne sürülen A.T., yapılan şikayet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, satış işleminin söz konusu daireyle değil, kendisine ait başka bir daireyle ilgili olduğunu söylediğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis 2 gün tutukluluk talep etti.

“Başkasına ait daireyi sahte vekaletname ile satmaya çalıştı”

Polis memuru Ahmet Sinanoğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 8 Temmuz 2025 tarihinde kendisine ait olmadığını bildiği halde Ortaköy’de bulunan bir daireyi borçlarına karşılık başka bir kişiye satmak amacıyla sahte beyanda bulunduğunu belirtti. Sinanoğlu, zanlının bu amaçla kendi adına satış yetkisi içeren sahte bir vekaletnamenin hazırlanmasını sağladığını, ardından da bu sahte vekaletnameyi ilgili kişiye vererek tedavüle sürdüğünü ifade etti.

“Suçlamaları kabul etmedi”

Polis, şikayetin 29 Temmuz tarihinde yapıldığını, aynı gün zanlı hakkında tutuklama emri alındığını, zanlının 4 Ağustos tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının sözlü beyanlarda bulunarak konu dairenin değil, kendisine ait başka bir dairenin satıldığını söyleyip suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Polis, zanlının vermiş olduğunu beyanın araştırılacağını, soruşturmanın devam ettiğini, sahte belgenin uzmana gönderileceğini belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.