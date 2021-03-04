Şahiner: Esnafın sıkıntıları görmezden gelinemez

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, mecliste “Ekonomimiz alarm veriyor” başlıklı konuşma yaptı.

Eylem planı hazırlamak için sektörlerin durumunu iyi tespit etmek gerektiğini vurgulayan Şahiner, esnafın sıkıntılarının görmezden gelinemeyeceğini dile getirdi.

Esnafın borçlarının her gün arttığını, açmamak üzere kepenk kapatıldığını kaydeden Şahiner, üreticilerin de bu durumda olduğunu belirtti.

Bu bir yıl içerisinde sağlık sisteminin gerektiği gibi güçlendirilemediğini kaydeden Şahiner, pandemi hastanesinin iki günlük vakalarla dolduğunu ifade etti.

Hükümet yetkililerinin piyasaya güven veremediğini, sermayesi olan kesimin yatırımdan kaçtığını söyleyen Şahiner, işverenlerin kısa süre içinde iş arar noktaya gelebileceğini kaydetti.

Salahi Şahiner, yıl içinde bütçe için ek kaynak yaratılması gerektiğini söyledi.

Bazı bölgelerin çok daha büyük sıkıntı içinde olduğunu kaydeden Şahiner, özellikle Lefke, Güzelyurt ve İskele için pozitif ayrımcılık yapılmasını istedi.

Pandeminin bitmesiyle turizmde büyük bir potansiyel oluşacağını söyleyen Şahiner, bu alanda planlamanın önemli olduğunu kaydetti.

Şahiner, kırsal kesim arsaları dağıtılırken pafta parseller konusunda dikkatli olunmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığı’nda ileriye dönük atamalar yapıldığını kaydeden Şahiner, azınlık hükümetinin hangi tarihe kadar görevde kalacağının