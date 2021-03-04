Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı: “İmzalanan protokolün son şeklini şu anda biz de bilmiyoruz”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ana muhalefet partisi CTP’nin Başkanı Tufan Erhürman’ın haklı olarak protokolün detaylarını istediğini ifade etti.

Başbakan’ın gün içerisinde protokolün detaylarını paylaşabilme beklentisini de belirten Arıklı, “Detayları bizim de henüz konuşma fırsatımız olmadı” dedi.

Erhan Arıklı “İmzalanan protokolün son şeklini şu anda biz de bilmiyoruz” dedi.

Protokolün son halini gördükten sonra konuşmak gerektiğini söyleyen Arıklı, bildiği kadarı ile protokolde reel sektöre ciddi bir katkı olduğunu ifade etti.