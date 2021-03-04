Erhürman: 1500 TL için 50 bin kişi başvurdu, halen kimin ne alacağı belli değil!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, uzun bir süreden bu yana maliye ve ekonomide devam eden sıkıntılar açısından dün imzalanan protokolün önemli olduğuna işaret etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye geldi, değerlendirmelerde bulundu.

Protokol imzalanmadan muhalefetin ısrarlı talebine karşın metnin paylaşılmadığını anımsatan Erhürman, imzalanan protokolün de yayınlanan metinden ibaret olmadığına vurgu yaptı. Eylem planının paylaşılan metinde olmadığına işaret eden Erhürman, matrisin de paylaşılmadığına değindi.

Erhürman, Protokol taslağının Meclis’te muhalefetle paylaşılması gerekirken, halen Meclis’in protokol metninden haberi olmadığını altını çizdi.

“Asla demokratik bir sürecin işletilmediğini bir kez daha söylemek zorundayız” diyen Erhürman, Meclis gerçekten ‘yüce Meclis’ olarak algılanıyorsa, yapılanın bu kavramla örtüşmediğine işaret etti.

İmzalanan protokolün 2 buçuk milyar TL’lik bir protokol olduğuna vurgu yapan Erhürman, bütçe açığının da bu rakam üzerinde kurulu bir açık olduğuna değindi.

Protokolde öngörülen rakamların taahhütlerin yerine getirilerek aktarılması gerekliliğine işaret eden Erhürman, taahhütler yerine getirilmediği için öngörülen rakamların da aktarılmaması nedeniyle borçlanmalara gidildiğine vurgu yaptı.

Eylem planı ve akış düzeyinde bilinen bir şey olmadığını belirten Erhürman, sorunun da o nedenle olduğu yerde durduğuna işaret etti.

Erhürman, protokolde ‘kendi ayakları üzerinde durmak’tan bahsedilmesinin önemli olduğunu ama dizleri üzerine çökmüş reel sektörün de ayakları üzerinde kaldırılması gerekliliğine vurgu yaptı.

“Pek çok kesim artık bitmiş durumdadır”

“Pek çok kesim artık bitmiş durumdadır, hibe desteği yapmazsanız toparlayamayacaksınız” diyen Erhürman, Hükümet’in halen işin görsel tarafında olduğu görüşünü belirtti.

Rakamın ülkede yaratabileceği etkiyi yaratmadığını ifade eden CTP Genel Başkanı Erhürman, son günlerde dövizde yeniden yukarıya doğru bir hareket de olduğuna işaret etti ve protokolde buna yönelik bir şey yapılıp yapılmadığını da sordu.

Bugün herkesin ‘tamamdır para geldi’ havasında olduğunu ama ayrıntısına bakıldığında öyle olup olmayacağını görüleceği verilerin ortada olmadığını yineleyen Erhürman, harcama planın da yapılması gerekliliğine vurgu yaptı.

Kimin ne kadar etkilendiğinin tespit edilmesi ve ona göre hareket edilmesi gerekliliğinin altını çizen Erhürman, bitmişliğin öncelenmesinin şart olduğunu ifade etti.

“AB’den gelen aşılar kayda değecek oranda değil… CTP olarak girişim yaptık”

20 bin aşının daha geldiğine değinen Erhürman, AB’den gelen aşıların şu anda kayda değmeyen oranda olduğunu ve bu konuda da CTP olarak girişim yaptıklarını açıkladı. Aşılarla ilgili ‘istemeyiz’ deme lüksümüz olmadığının da altını çizdi.

Şu anda 2. Doz aşısını bekleyen 23 bin kişi olduğu bilgisini paylaşan Erhürman, gelen aşılarla şu anda sadece 2. Doz aşılarını bekleyen kişilerin aşılanabileceğine işaret etti.

Bu durumda yüksek öğretimde de, okullarda da yüz yüze eğitimin planlanamayacağı gibi, turizmin de planlanamayacağını işaret eden Erhürman, bu nedenle de hiçbir sektörün önünü göremediğini vurguladı.

“1500 TL için 50 bin kişi başvurdu, halen kimin ne alacağı belli değil!”

“Bırakın kendi ayaklarımız üzerinde durmayı, bu plansızlık bizi dizlerimizin üzerine çöktürdü” diyen Erhürman, 50 bin kişinin 1500 TL için başvurduğuna da vurgu yaptı.

Bu 50 bin kişiden hangilerinin 1500 TL alacağını halen belirlenmediğinde de değinen Erhürman, bazı işverenlerin çalışanlarının devletten 1500 TL alacağını düşünerek çalışanlarına tam maaş vermediğine de işaret etti.