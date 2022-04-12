Şahali: “Gıda analizi yapılmamasının sorumlusu kim? / Oğuz: “Doğrudur… Çok büyük zafiyet ve suç”

Gıda güvenliğini temin etmekte her zaman sıkıntılar yaşandığına işaret eden CTP Milletvekili Erkut Şahali, 1 Nisan’dan bu yana ‘gıda analizlerinin yapılamadığına’ vurgu yaptı, “Bunun sorumlusu kimdir? Siyaset bunun sorumluluğunu üstlenmeye hazır mı” diye sordu.

Meclis Genel Kurulu’nda soruları yanıtlamak üzere kürsüye gelen Tarım Bakanı Dursun Oğuz, CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin ‘kitlerin bitmesi’ nedeniyle’ yapılamayan gıda analizlerine ilişkin sorularını da yanıtladı.

Gıda analizi yapılan kitlerin eksikliğini doğrulayan ve “Bu çok büyük bir zafiyet ve suç” diyen Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanlığı’na kitlerin temini için talep ilettiklerini belirtti, “Bunun affı yok” dedi. Kitlerin temini için çalışmanın sürdüğünü belirtti.