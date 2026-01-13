Şahali: “Devlet birine hesap soracaksa, bunu yazılı yapar”

Meclis Genel Kurulu’nda söz alan CTP Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, Başbakan Ünal Üstel’in, Güzelyurt Hastanesi önündeki “oyunculuk performansını” eleştirdi, “Devlet birine hesap soracaksa, bunu yazılı yapar” dedi.

Şahali, devletin yazılı işler yürüttüğünü, hesap sormanın da yazılı süreçlerle yapılması gerektiğini belirterek, “Devlet ciddiyeti deyip de klişe beklentiler içerisinde hareket ederiz ya; Güzelyurt Hastanesi önüne bize yaşattıkları devlet ciddiyetiyle zerre bağdaşmıyor” dedi.

Şahali, Başbakan Üstel’in hastane inşaat alanına giderek yüklenici firma yetkilisini ve bürokratları basın önünde azarladığını, “hani da inşaat 15 Kasım’da bitecekti” ifadelerini kullandığını aktararak, 15 Kasım tarihinin üzerinden 10 Ocak itibarıyla 55 gün geçtiğini söyledi.

“Devlet yazılı konuşur”

Konuşmasında “Devlet yazılı konuşur” vurgusu yapan Şahali, hükümetin hesap sorma yönteminin doğru olmadığını dile getirdi:

“Bugün 10 Ocak, 15 Kasım geçeli 55 gün geçmiş; gidip fırçalayayım demesi anlamsızdır. Hastane önü film platosuna çevrilmiştir. Sayın Üstel kendi sorumluluğunu yerine getirmemiş olmanın faturasını firmaya, bürokrata kesiyor. Devlet ciddiyetiyle bağdaşır bir tarafı yoktur.”

Teknecik örneği: “Bunlar ucuz numaralar”

Şahali, Başbakan Üstel’i benzer bir tutumun daha önce Teknecik Elektrik Santrali meselesinde ortaya çıktığını savunarak eleştirdi. İhale süreçlerinden kaçmak için sistemin bilinçli şekilde işletilmediğini iddia eden Şahali, akaryakıt tedarikinde fahiş fiyatlar ile niteliksiz yakıt kullanımına yol açıldığını, bunun da santral ünitelerinde arızalara sebep olduğunu öne sürdü. Şahali, konuyla ilgili Sayıştay raporlarının bulunduğunu söyledi.

Başbakan Üstel’in geçmişte gece yarısı Teknecik’e giderek sendika başkanını hedef aldığını, “sabotaj” iddiasını ortaya attığını hatırlatan Şahali, “Bunlar çok ucuz numaralar” ifadelerini kullandı.

Oğuz’dan yanıt: “Gayet normal”

Şahali’nin sözlerine kürsüden yanıt veren İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise eleştirilerin haksızlık olduğunu belirtti. Oğuz, “Cumartesi gün ben de oradaydım. Algıyla ilgili yapmak istediğiniz, senaryodur, kurgudur şeklindeki yorumlar; bence bunlar haksızlık oluyor” dedi.

Oğuz, tören sırasında yüklenici firmaya 15 Kasım tarihinin kamuoyu önünde sorulduğunu ve bu tarihin müteahhit tarafından verildiğini hatırlatarak, “Sayın Başbakanın gidip de orada sorgulaması gayet normal” ifadelerini kullandı.

Hastane ihtiyacının uzun süredir ortada olduğunu belirten Oğuz, “Bu sorunlar hep biriken sorunlar. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yetersiz olduğunu dünya âlem biliyor. Neden yapamadık? Planlamayla ilgili, bütçeyle ilgili… Bu ülkenin gerçeklerini bilerek konuşmamız gerek” dedi.