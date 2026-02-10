Görevden alınan bürokratların hepsiyle ilgili soruşturma mı var?

Meclis kürsüsünde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, görevden almalar üzerinden muhalefete yüklendi. Hasipoğlu, , “Doğru yaptı Başbakan, hakkında soruşturma başlatılan bürokratını görevden aldı” sözleri, görevden alınan dört bürokrat hakkında da polis soruşturması başlatılıp başlatılmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Hasipoğlu, yargısal süreçler ve görevden alınan müsteşarlar üzerinden eleştiriler yapıldığını belirterek, “Biz yargı sürecini hangi partiye ait olursa olsun, hangi bürokrat olursa olsun burada dillendirmedik ama siz hep icraatları değil de bu görevden alınan bürokratları konuşuyorsunuz” dedi.

Hasipoğlu, “Doğru yaptı Başbakan. Soruşturma başlatılan bürokratını, görevlisini görevden aldı. Peki siz ağır cezada yargılanan CTP’li belediye başkanını niye görevden almadınız? Ben de o zaman bunu sorarım size. Bizim bürokratlarımıza laf ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.