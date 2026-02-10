“Ahmet Latif’i rüşvet ve sahte diploma iddialarıyla aynı kefeye koymayın, o kefe yırtılır”

CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, hükümetle ilgili rüşvet ve yolsuzluk iddialarını Meclis Genel Kurulu’nda gündeme getirmesinin ardından, UBP Milletvekili ve Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif’i hedef alan sözlerine kürsüden yanıt verdi. Şahali, Hasipoğlu’nun konuyu “fahiş argümanlarla” saptırdığını belirterek, Latif ile ilgili süreci anlattı.

Şahali, Ahmet Latif’in beldesindeki susuzluk sorununa çözüm üretmek amacıyla, belediyenin envanterindeki bir kamyonun üzerine, bölgede terk edilmiş bir süt fabrikasında atıl vaziyette bulunan bir su tankerini monte ettirdiği gerekçesiyle yargılandığını hatırlattı. Latif’in, devletin tek bir kuruşunu kişisel menfaati için kullandığı iddiasıyla değil, söz konusu işlem nedeniyle “sirkat” suçlamasıyla yargılandığını vurguladı.

Ahmet Latif’in bu suçlama ile karşı karşıya kaldıktan sonra iki seçim daha kazandığını kaydeden Şahali, Latif’in atanmış bir kişi olmadığını, Mesarya belediye sınırları içerisinde yaşayan seçmenlerin oylarıyla görevde bulunan bir belediye başkanı olduğunu söyledi. Şahali, bir hukukçu olan Hasipoğlu’nun, atanmış kamu görevlileri ile halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanı arasındaki farkı ayırt edebilecek mesleki deneyime sahip olması gerektiğini dile getirdi.

Şahali, CTP’nin gündeme getirdiği yolsuzluk ve rüşvet iddialarının, hükümet iradesiyle atanmış kişilerle ilgili olduğunu vurgulayarak, Ahmet Latif’in CTP’nin siyasi iradesiyle bir makam işgal etmediğinin altını çizdi. Latif’e yönelik sürecin siyasi bir boyutu olduğuna işaret eden Şahali, şikâyetçi makamın KKTC Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi olduğunu, söz konusu tankerle ilgili dairenin Latif değerlendirmeden önce dahi bilgi sahibi olmadığını, işlemin ardından şikâyetçi olunduğunu ifade etti.

“Lütfen sapla samanı karıştırmayın” diyen Şahali, yalnızca benzer olayların mukayese edilebileceğini belirtti. Görevini suiistimal ederek rüşvet temin ettiği iddialarıyla yargılanan görevden alınmış bürokratlar, sahte diploma teşebbüsünde bulunanlar ve buna aracılık eden kişilerle Ahmet Latif’in aynı kefeye konulmasına sert tepki gösteren Şahali, “O kefe yırtılır” ifadelerini kullandı.