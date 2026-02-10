“Dijitalleşme devlet politikası olmalıdır"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi ve Basın ve Dijital İletişim Sekreteri Redif Ekinci, dijital dönüşümün geçici projelerle değil, uzun vadeli bir devlet politikası olarak ele alınması gerektiğini belirtti.

Ekinci yaptığı yazılı açıklamada, dijitalleşmenin çağdaş devlet yönetiminin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, bu alanın ancak bütünlüklü ve sürdürülebilir bir yaklaşımla toplumsal karşılık bulabileceğini ifade etti.

Dünyadaki örneklerin ortada olduğunu kaydeden Ekinci, dijital kapasitesini güçlendiren ülkelerin şeffaflığı artırdığını, kamu yönetiminde güveni tesis ettiğini ve ekonomik rekabet gücünü yükselttiğini söyledi.

Kıbrıs’ın güneyinin inovasyon ve iş ortamı alanında uluslararası sıralamalarda üst sıralara yükselmesini örnek gösteren Ekinci, bunun uzun vadeli bir dijital vizyonun sonucu olduğunu dile getirdi.

Aynı coğrafyada bu dönüşüm hayata geçirilebiliyorken, Kuzey Kıbrıs’ın neden geride kaldığının sorgulanması gerektiğini belirten Ekinci, bu farkın teknolojik imkânsızlıklardan değil, dijitalleşmeyi bir devlet politikası olarak ele alan vizyon eksikliğinden kaynaklandığını ifade etti.

Ekinci, söz konusu eksikliğin uzun süredir üzerinde çalıştıkları TDP Dijital Dönüşüm Vizyonu ile giderilmesini hedeflediklerini belirterek, dijitalleşmeyi yalnızca kamu hizmetlerinin çevrimiçi hale getirilmesi olarak görmediklerini kaydetti.

Dijital dönüşümün; adalet, şeffaflık, ekonomik dönüşüm ve toplumsal katılım boyutlarıyla ele alınması gerektiğini belirten Ekinci, bu çerçevede dijital hakların kamusal güvence altına alınması, devletin daha şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşması, dijital ekonomi ve girişimciliğin desteklenmesi ile kamu harcamalarının dijital ortamda herkesin erişimine açık hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ekinci, dijital sistemlerin kamu ihaleleri ve harcamaların izlenebilirliğini artırdığını belirtti.

Dijitalleşmenin yalnızca idari bir kolaylık olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Ekinci, adaletin tesisinde güçlü bir araç olduğunu vurguladı.

Ekinci, dijitalleşmenin hükümetlere göre değişen geçici bir uygulama olmaktan çıkarılması gerektiğini belirterek, bunun devletin temel işleyiş ilkelerinden biri haline gelmesi gerektiğini söyledi.

“Dijitalleşme ertelenemez bir sorumluluktur. Şeffaflık beklemeye alınamaz.” diyen Ekinci, adaletin ancak güçlü ve açık sistemlerle tesis edilebileceğini ifade etti.