CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada kamu maliyesindeki borçlanma politikasına ve kumarhanelerden elde edilen gelirlere dikkat çekti.

Şahiner, borcun borçla kapatılmaya çalışıldığını belirterek, “Borcu borçla kapattığı borcu tekrardan ödeyebilmek için bir maliyeyi konuşuyoruz. 25 Eylül’de ihale sonuçlanıyor, 7 Kasım ödeme tarihli 2 milyar 86 milyon küsur bir borç var. Bu gemi battı. Beklentilerimizin çok daha üzerinde bir faiz gideri ile karşı karşıya kalacaksınız” dedi. Bu borçlanma ve faiz giderlerinin maliyenin suyunu çıkardığını belirten Şahiner, “Hiçbir dönemde böylesine bir borçlanma ile karşı karşıya kalınmamıştı. Ardı arkası kesilmedi ve kesilmeyecek” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ın güneyindeki casino gelirlerine de değinen Şahiner, “Geçtiğimiz haftalarda kamuoyuna güneydeki kumarhanelerden devletin kazancı ile ilgili bir haber yayıldı. Orada kumarhane olduğunu göremiyorsunuz, reklamları çarpmaz, casino olduğu belli bile değil. Vatandaşların cebine 7/24 mesajlar da gelmiyor” dedi. Şahiner, 2022–2025 yılları arasında Kıbrıs’ın güneyinde devlet kasasına giren gelirin 121 milyon euro olduğunu, bunun 4 kumarhaneden sağlandığını belirterek, “İkisi büyük ölçekli ve bizimkilerin yanında minyatür seviyesinde” diye konuştu.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki tabloyu da dikkat çeken Şahiner, “Güney 4 kumarhaneden 60 milyon dolar gelir elde ederken, biz türlü türlü imtiyazlarla 32 kumarhaneden 2025 yılı vergileriyle yaklaşık 80 milyon dolar gelir elde ediyoruz. 4 kumarhaneden 60 milyon dolar, 32 kumarhaneden 80 milyon dolar normal mi?” diye sordu.

Şahiner, "Burada çok ciddi bir gelir kaybı vardır" diye konuştu.