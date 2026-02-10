Gazimağusa Belediyesi’nin Esnek Toplu Taşıma Sistemi'nde 4. etap seferleri bugün başlıyor

Gazimağusa Belediyesi (GMB) tarafından hayata geçirilen Esnek Toplu Taşıma Sistemi 4. Etap seferleri bugün başlıyor.

GMB'den verilen bilgiye göre, yeni etap kapsamında, Hat 2 Suriçi–DAÜ ile Hat 5 Suriçi–Derinya geçiş noktası güzergâhlarında haftada beş gün düzenli sefer gerçekleştirecek.

Uygulama ile kentin farklı uç noktaları arasındaki erişilebilirliğin artırılması ve toplu taşıma kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Öte yandan, yolcu talepleri ve kullanım yoğunlukları doğrultusunda Hat 3 Perşembe Pazarı–Şehiriçi seferlerinde yeniden düzenlemeye gidilirken, daha önce hizmet veren Hat 4 Perşembe Pazarı–Maraş seferlerinin ise aynı güzergâhta devam edeceği bildirildi.

Yolcular, otobüslerin kendilerine en yakın duraktan hangi saatlerde geçtiğini, belediye tarafından paylaşılan durak varış saatleri tabloları üzerinden inceleyebilecek. Ayrıca, belediyenin resmi internet sitesinde yer alan haritalar aracılığıyla en yakın durağa yönelik yol tarifi de alınabilecek.

GMB'nin, toplu taşıma kullanımını daha pratik, erişilebilir ve kullanıcı dostu hâle getirecek teknolojik yenilikler ve yeni düzenlemeler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Esnek Toplu Taşıma Sistemi 4. Etap seferleri, 10 Mayıs tarihine kadar devam edecek.