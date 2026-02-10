“Emekçiler daha ne kadar soygun düzenini finanse edecek?”

CTP Milletvekili Fide Kürşat, Meclis kürsüsünde Kooperatif Merkez Bankası’na bağlı iştiraklerde yaşanan sürece ilişkin konuştu.

Kürşat, Kooperatif Merkez Bankası’na bağlı iştiraklerde yaklaşık 7 yıldır siyasi atamalarla bir düzen oluştuğunu, bu sürecin sonunda iştiraklerin maddi olarak borç batağına sürüklendiğini ve sürdürülebilirliklerini kaybettiklerini söyledi. Bu dönemler içerisinde çalışanlardan çeşitli defalar özveride bulunmalarının istendiğini belirten Kürşat, “Bu iştiraklerde çalışan emekçilerimiz çok zor koşullarda çalışmaya çalışıyor” dedi ve bazı emekçilerin zor çalışma koşullarını gösteren görselleri Meclis’te paylaştı.

Kürşat, “Bu çalışma koşullarında hiçbir zaman çalıştıkları kurumdan emeklerini esirgemeyen çalışanlar daha ne kadar soygun düzenini finanse edecektir, daha ne kadar toplu iş sözleşmesi haklarından feragat edeceklerdir?” sorularını sordu. Atamaları yapan siyasilerin, atadıkları kişilerle ilgili sorumluluk alması gerektiğine vurgu yapan Kürşat, 2019’dan sonra yaşananların ve denetim raporlarının ortada olduğunu kaydetti. Fide Kürşat, “Şimdi birtakım önlemler alındığından bahsediliyor ve yine çalışanlardan özveride bulunmaları bekleniyor” diye konuştu.