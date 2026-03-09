Şahali: “Ayıkken yazılacak bir yasa tasarısı değildi”

Meclis Genel Kurulu’nda Yol ve Trafik Suçları'nın Davasız Halli ve Ceza Puanı Değişiklik Yasa Önerisi geri çekildi. Yasa önerisinin “yeniden incelemek maksadıyla” geri alındığı belirtildi.

CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, geri çekilen yasa önerisiyle ilgili Meclis’te eleştirilerde bulundu. Şahali, “Geri çektiğiniz yasa tasarısı ayıkken yazılacak bir yasa tasarısı değildi. 2026 yılına kadar sabit radarlarda oluşacak cezalar dahil geride kalanlarla beraber bütününe af getiren bir yasa. İyi ki geri çekiyorsunuz ama niye yazdınız niye yolladınız?” sorusunu sordu.

Toplumun radar sistemleri konusunda belirsizlik yaşadığını dile getiren Şahali, “Toplum şu anda karşısına çıkar radarların çalışıp çalışmadığını hala merak ediyor.” dedi, radarların çalışıp çalışmadığının açıklanmasını istedi.