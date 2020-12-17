“Sağlıkta uzmanların görüşlerinin uygulanması gerekli”

CTP Mağusa Milletvekili Erkut Şahali, Hükümet programının ilk maddesiyle hemfikir olduğunu, Covid-19 ile mücadelenin önemine işaret ederek, özellikle sağlık alanında siyasetin geri çekilip, sağlıkta gerçekten uzmanların görüşlerinin uygulanmasının gerekliliğine değindi.

Şahali, alınan kararların yükünün de sağlıkçıların omuzlarına yüklenmemesi gerektiğine işaret ederek, hastanede bugün ortaya çıkan olayın skandal olduğunu kaydetti ve hasta veya temaslı olan kişilerin kendini saklaması konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Hükümetin seçime yönelik sürecin idare edilmesi amacıyla kurulduğunu, ancak programın çok iddialı olduğunu ifade eden Şahali, hükümetin önünde duran doğal seçim takvimi dolayısıyla hedeflerini yapmasının zor olduğunu anlattı.

Şahali, Kıb-Tek, spor ve diğer bazı alanlarda önemli sözler söylendiğini, ancak hükümetin daha güvenoyu almadığını ifade ederek, ortaya konan vurgun iddialarının bugünden açıklanmasını istedi.

Kıb-Tek’ten sorumlu bir önceki bakanın borçların sıfırlandığını, ancak şimdiki bakanın kurumda borç olduğunu söylediğini ifade eden Şahali, bu konuda şeffaf bir açıklama beklediklerini kaydetti. Şahali, Kıb-Tek’te iş barışı korunarak adım atılması isteminde de bulundu. Futbolda atılacak adımlarda mevzuata önem verilmesi gerekliliğine işaret eden Şahali, azınlık hükümetinin onay alabileceği tek şansın partilerinden ayrılan milletvekillerinin desteği olduğunu belirterek, hükümete asla iş yapabilecek bir hükümet olarak bakmayacaklarını, ancak halka hizmet edecek sorumlu adımlara destek vereceklerini söyledi.

UBP’ye yönelik eleştirilerde bulunan ve güven duyamayacaklarını savunan Şahali, müdehalelere karşı olduklarını ve direnmenin önemli olduğunu kaydetti. Hükümet programını değerlendirirken, bu hükümeti icraat hükümeti olarak görmediğini belirten Şahali, önünde 5 ay olan hükümetin özellikle istihdam için hiçbir girişim yapmaması gerektiğini söyledi.

Şahali, yurttaşlık ile ilgili de aynı şeyin geçerli olduğunu, Yurttaşlık Yasası’nın değiştirilmesi konusunda elbirliğiyle çalışmaya hazır olduklarını ifade ederek, bu konudaki görüşlerini anlattı. Yabancı iş gücü yanında işsizliğin sürekli arttığı bir zamanda yerli iş gücünün korunmasının önemine işaret eden Şahali, istihdam, yurttaşlık ve kamuda verimliliği artırma konusunda bir yasa çalışması yapılacaksa bilmek istediklerini, çünkü bu hükümetten reform beklenemeyeceğini savundu.

AB yasalarına uyum konusunda çalışmalara devam edileceği söylenen hükümet programına bakıldığında hükümetin AB ile konuşabileceği zemini bozmaması gerektiğini ifade eden Şahali, bu konuda yaşandığını savunduğu akıl karışıklığının bir an önce düzeltilmesini istedi.

Şahali, Kıbrıs sorununa yönelik maddeleri de yorumladığı konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs adasındaki kaynakların eşit sahibi olduğunu, ancak bunun nasıl olduğunun açıklanamadığını, akıl karışıklığının burada da yaşandığını, programda birçok çelişki olduğunu savundu.

Tarım konusuna da değinen Şahali, tarım sektöründe gidilen yolun doğru bir yol olmadığını, örneğin süt konusunda küçük ve orta ölçekteki işletmelerin nasıl destekleneceğinin belli olmadığını ifade etti. Şahali, Sütek’in de ciddi bir borç içinde olduğunu ileri sürerek, kurumun tekrardan ayağa kaldırılması gerektiğini söyledi. Şahali Toprak Ürünleri Kurumu’nun da borç yükü altında olduğunu, bu önemli kurumun da bu zor durumdan kurtulmasının elzem olduğunu vurguladı.

Hellim konusunda da gerekli adımların atılması gerektiğini, hellim tescilinin ülke için çok büyük önem taşıdığını vurgulayan Şahali, sadece AB nezdinde değil Türkiye’de de bunun mücadelesinin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye’den gelen suyun tarımsal amaçla kullanılmasının önemine de işaret eden Şahali, kendi bakanlığı döneminde yaptıkları projeden örnek vererek, suyun tarımsal alanda kullanılması için gerekli girişimlerin yapılacağını düşündüğünü anlattı. Suyun ülkeye ilk geldiği zaman hem kullanım hem tarım alanında kullanılacağının, hatta istenirse Rum tarafına bile verilebileceğinin söylendiğini ancak suyun yeterli olmadığını, ayrıca pahalı olduğunu savunan Şahali, suyun alınacak önlemlerle tarıma yönlendirilebileceğine dikkat çekti.