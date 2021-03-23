Sağlıkçılarda ‘bulaş’ alarmı: Virüs, hastanede

Ayşe GÜLER

COVID-19 mücadelesinde etkin rol üstlenen sağlık çalışanlarından ardı ardına ‘bulaş’ haberi gelmeye başladı, 17 Mart’tan bugüne 10 hemşirenin PCR test sonucu ‘pozitif’ çıktı, 3 doktor ve 43 hemşire de ‘temaslı’ olmaları nedeniyle izole altına alındı.

Sağlık çalışanları, Lefkoşa Pandemi (Acil Durum) Hastanesi’nde rotasyonlu ve çift vardiya şeklinde yoğun çalışmalarını sürdürürken, hizmetlerin aksamaması için Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden 2 doktor 4 de hemşire takviye edildi.

Hastane içerisindeki bulaşın kaynağı belirlenemezken, temaslı takip ekibi çalışmalarını hızlandırdı, önceki gün tüm personele tarama yapıldı.

Lefkoşa Pandemi Hastanesi Sorumlu Hekimi Dr. Erol Uçaner, Pazar gününden bugüne 8 hemşirenin testlerinin pozitif çıktığını, 10 hemşire ve 3 doktorun da temaslı oldukları gerekçesiyle izolasyon altında tutulduğunu açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Uçaner, Pandemi Hastanesi’nde dün sabah itibariyle 53 hastanın tedavi gördüğünü, 4’ünün yoğun bakımda olduğunu ifade ederek, hastaların çoğunun semptomlarının düşük olduğunu, bu nedenle de tedavilerinin otellerde sürdüğünü belirtti.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, hemşirelerdeki bulaşı izlemenin üzücü olduğunu belirterek, hastane içerisinde virüsün sağlık çalışanlarına bulaşmasının ‘durumun kontrolden çıktığını’ gösterdiğini de kaydetti.

Öte yandan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Vudalı da sağlık çalışanlarının en ön safhada çalıştığını, bu nedenle de pozitifleşebileceğini dile getirerek, hastalara yaklaşım konusunda Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterlere göre hareket edildiğini anlattı.

Şu anda hastane kaynaklı bulaş yaşandığını ifade eden Vudalı, “Yeni hemşireler alındı. Sınavı kazanır, kazanmaz bu bölümlere başladılar. İlk aşamada pandemide çalıştılar. Bulaş riski tecrübeleri yok.

Bulaş riski tecrübeleri yok. Bu sebep olmuş olabilir” şeklinde konuştu.

Pandemi( Acil Durum) Hastanesi Başhemşiresi Fethiye Karakış ise hastanedeki 40 hemşireden 15’inin COVID-19 nedeniyle çalışamadığını ifade ederek, iki nöbet çalışmak zorunda kaldıklarını, hizmetlerin aksamaması için dışardan 4 hemşire takviyesi yapıldığını dile getirdi.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, bulaşın nerden geldiğinin belli olmamasının ciddi sıkıntı olduğuna işaret ederek, Mart sonu itibariyle vakaların artma olasılığının yüksek olduğuna dikkat çekti.

Vaka sayılarına dair yaptığı hesaplamalara ilişkin güncel verileri de paylaşan Özgöçmen, son 21 günde 671 yeni vaka tespit edildiğini, bu sayının 71 gün için 2 bin 314 olduğunu hatırlattı.

PANDEMİDE GÖREVLİ DOKTORLAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Lefkoşa Pandemi Hastanesi Sorumlu Hekimi Dr. Erol Uçaner:

“8 hemşire pozitif, 3 doktor, 10 hemşire de temaslı”

Lefkoşa Pandemi Hastanesi Sorumlu Hekimi Dr. Erol Uçaner, Pazar gününden bugüne 8 hemşirenin testlerinin pozitif çıktığını, 10 hemşire ve 3 doktorun da temaslı oldukları gerekçesiyle izolasyon altında tutulduğunu açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Uçaner, personel konusunda hiçbir sorun olmadığını, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden 2 doktor takviyesi yapıldığını aktardı.

Bulaşın nereden geldiğinin belli olmadığını ifade eden Uçaner, temaslı takip ekibinin gerekli çalışma ve kontrolü yaptığını, endişe edilecek bir durum olmadığını söyledi.

Uçaner, personelin çalıştıkları bölümlerin kritiklik derecesine bağlı olarak sıklıkla test yapıldığını da belirtti.

Pandemi Hastanesi’nde dün sabah itibariyle 53 hastanın tedavi gördüğünü, 4’ünün yoğun bakımda olduğunu ifade eden Uçaner, hastaların çoğunun semptomlarının düşük olduğunu, bu nedenle de tedavilerinin otellerde sürdüğünü sözlerine ekledi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar:

“Virüsün sağlık çalışanlarına bulaşması, durumun kontrolden çıktığını gösteriyor”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, pandemide görevli 3 doktorun temaslı olması nedeniyle karantinada olduğunu söyledi, hemşirelerdeki bulaşı izlemenin üzücü olduğunu belirtti.

Dr. Bayraktar, hastane içerisinde virüsün sağlık çalışanlarına bulaşmasının durumun kontrolden çıktığını gösterdiğini kaydetti.

Denetim yoksunluğu nedeniyle bulaşın kaynağını artırmak üzere kodlanmış gibi çalıştığını ifade eden Bayraktar, vakaların 30-40 bandı altına inmesinin şu an için oldukça zor olduğunu belirtti.

Bayraktar, Pandemi Hastanesi’nde rotasyonlu şekilde çalışarak, nöbetleri düzenlediklerini ifade etti.

Türkiye’de 3. dalganın yaşandığını dile getiren Bayraktar, Mart sonu itibariyle ülkemizde de vakaların artabileceği uyarısında bulundu.

Bayraktar, “Geçiş sürecindeyiz. Vakalar artabilir” diye konuşarak, “Herkesin bıktığının farkındayız.

Tedbirleri kendimiz almalıyız. Denetlenmeyeceğimizi bilerek bunu yapmalıyız” şeklinde konuştu.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Emre Vudalı:

“Hastane kaynaklı bulaş yaşanıyor”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Vudalı, hasta sayısının 30-40 bandında olduğunu söyledi, vakaların hızlı şekilde değiştiğini, dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Hangi vakanın nereden çıkacağının belli olmadığını ifade eden Vudalı, vatandaşlara “Maske takın, el hijyenini yapın, kapalı ortamlara havalandırın, kalabalıktan uzak durun” çağrısı yaptı.

Vudalı, sağlık çalışanlarının en ön safhada çalıştığını, bu nedenle de pozitifleşebileceğini dile getirerek,

hastalara yaklaşım konusunda Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterlere göre hareket edildiğini de kaydetti.

Şu anda hastane kaynaklı bulaş yaşandığını ifade eden Vudalı, “Yeni hemşireler alındı. Sınavı kazanır, kazanmaz bu bölümlere başladılar. İlk aşamada pandemide çalıştılar. Bulaş riski tecrübeleri yok.

Bulaş riski tecrübeleri yok. Bu sebep olmuş olabilir” şeklinde konuştu.

Vudalı, vaka sayısında artış yaşanmamasının alınacak tedbirlerle bağlantılı olduğuna dikkat çekerek,

“Tedbirler doğru şekilde uygulanmazsa, bu şekilde yaşama devam edersek vaka sayısı artabilir” şeklinde konuştu.

“Her yer açılıyor, her bireyin sınavı başlıyor” diyen Dr. Vudalı, ekonominin sağlığı tehlikeye atmamak kaydıyla dönmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

PANDEMİDE GÖREVLİ HEMŞİRELERDE DURUM NE?

Pandemi ( Acil Durum) Hastanesi Başhemşiresi Fethiye Karakış:

“4 hemşire takviyesi yapıldı”

Öte yandan Pandemi( Acil Durum) Hastanesi Başhemşiresi Fethiye Karakış, yalnızca hastanede görevli 5 hemşirenin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı, 10 temaslının da karantinaya alındığını kaydetti.

Hastanedeki 40 hemşireden 15’inin COVID-19 nedeniyle çalışamadığını ifade eden Karakış,

iki nöbet çalışmak zorunda kaldıklarını, hizmetlerin aksamaması için dışardan 4 hemşire takviyesi yapıldığını aktardı.

Karakış, bulaşın nedeninin bilinmediğini dile getirdi.

Hastanedeki vakaların yapılan testlerle ortaya çıktığını da ifade eden Karakış, yalnızca bir hemşirede hafif öksürük olduğunu, şüphe üzerine test yaptırdığını, 2 kez negatif çıkan sonucun pozitife döndüğünü söyledi.

Karakış, “Riskin içerisindeyiz. Biz de olma ihtimali dışardaki kişilere göre daha fazla… Ama dikkat ediyoruz” diye konuştu.

Hastanede tüm taramaların yapıldığını ifade eden Karakış, tüm çalışanların aile ve arkadaşlarını görmediğini, otelde kaldığını da sözlerine ekledi.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen:

“17 Mart’tan bugüne 10 hemşire pozitif, 43 hemşire de temaslı”

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, 17 Mart’tan bugüne 10 hemşirede COVID-19 tespit edildiğini, 43 hemşirenin de ‘temaslı’ olmaları nedeniyle karantinaya alındığını açıkladı.

Özgöçmen, hastanedeki bulaşın kaynağının belirsiz olduğunu, nereden geldiğinin bilinmediğini vurguladı, “İçerden mi alındı, dışardan mı geldi belli değil” dedi.

Personel eksikliği yaşanılan bu dönemde söz konusu rakamların oldukça fazla olduğunu ifade eden Özgöçmen, hemşirelerden yalnızca ikisinde semptoma rastlandığını, diğerlerinde hastalığa dair herhangi bir belirti göstermediğini kaydetti.

Özgöçmen, servise göre vardiyada görevli hemşire sayısının da genelde 2 ila 5 arasında farklılık gösterdiğini söyleyerek, “Çift nöbet tutulur. İkinci nöbetine devam eden hemşireler, yeni hemşirelerle temas eder” şeklinde konuştu.

Vaka sayılarına dair yaptığı hesaplamalara ilişkin güncel verileri de paylaşan Özgöçmen, son 21 günde 671 yeni vaka tespit edildiğini, bu sayının 71 gün için 2 bin 314 olduğunu hatırlattı.

Özgöçmen, Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugüne kadarki pozitif vaka sayısının ise 4 bin 83 olduğunu belirtti.

Tüm veriler dikkate alındığında 71 günlük sayının neredeyse 1 yıldaki verilere ulaştığına işaret eden Özgöçmen, açılım olmamasına rağmen vakaların özellikle Şubat başı itibariyle arttığını söyledi.

Özgöçmen, bulaşın nerden geldiğinin belli olmamasının ciddi sıkıntı olduğuna işaret ederek, Mart sonu itibariyle vakaların artma olasılığının yüksek olduğuna dikkat çekti.

Pandemi Hastanesi’nde personel sıkıntının yaşanmaması için Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin farklı servislerinden aktarım yapıldığını ifade eden Özgöçmen, şu anda aktarım yapılan noktalarda bazı sorunlar yaşanmaya başladığını sözlerine ekledi.