Haluk Levent'de dahil 14 kişi cezaevine gönderildi
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent ile diğer şüphelilerin savcılık ifadeleri tamamlandı. Hakimlik işlemlerinin ardından aralarında Levent ve avukat Ece Güner’in de bulunduğu 14 kişi tutuklandı.
Türkiye'de Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent ile adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerin savcılıkta ifade verme işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri saat 02.30 sıralarında sona ererken, Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ahbap soruşturmasında tutuklanan 14 kişi
Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler şöyle:
Haluk Levent
Ece Güner
İlker Çetin
Nurdan Eriş
Yusuf Can Ertit
Kemal Ötünç
Şehmuz Baştuğ
Abdulcevat Özkan
Emrah Gödeliner
Erhan Dökmeci
Halil Bostancı
Mehmet Ulu
Yeliz Kaya
Zafer Yay
5 şüpheli serbest bırakıldı
Hakimlikteki işlemlerinin ardından Sevda Kurt, Gonca Akdemir, Ali Barış Kaya, Müge Sözen Küçük ve Recep Sancak serbest bırakıldı.
Böylece Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 14 şüpheli tutuklanırken, 5 kişi hakimlik kararıyla serbest kaldı.