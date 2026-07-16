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Haluk Levent'de dahil 14 kişi cezaevine gönderildi

Haluk Levent'de dahil 14 kişi cezaevine gönderildi

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent ile diğer şüphelilerin savcılık ifadeleri tamamlandı. Hakimlik işlemlerinin ardından aralarında Levent ve avukat Ece Güner’in de bulunduğu 14 kişi tutuklandı.

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Türkiye'de Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent ile adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerin savcılıkta ifade verme işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri saat 02.30 sıralarında sona ererken, Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Ahbap soruşturmasında tutuklanan 14 kişi

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler şöyle:

  • Haluk Levent

  • Ece Güner

  • İlker Çetin

  • Nurdan Eriş

  • Yusuf Can Ertit

  • Kemal Ötünç

  • Şehmuz Baştuğ

  • Abdulcevat Özkan

  • Emrah Gödeliner

  • Erhan Dökmeci

  • Halil Bostancı

  • Mehmet Ulu

  • Yeliz Kaya

  • Zafer Yay

5 şüpheli serbest bırakıldı

Hakimlikteki işlemlerinin ardından Sevda Kurt, Gonca Akdemir, Ali Barış Kaya, Müge Sözen Küçük ve Recep Sancak serbest bırakıldı.

Böylece Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 14 şüpheli tutuklanırken, 5 kişi hakimlik kararıyla serbest kaldı.

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