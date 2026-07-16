Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Türkiye'de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Mehmet Fatih Aksoy'un da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Soruşturma kapsamında savcılık, 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama, biyolojik örnek alınması ve ifadelerinin alınması talimatını verdi. Operasyonun İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütüldüğü, şüphelilerin adreslerinde arama yapıldığı bildirildi.

Gözaltı kararı verilen isimler arasında şarkıcılar Sıla Gençoğlu ve İlyas Yalçıntaş'ın yanı sıra yapımcı Mehmet Fatih Aksoy, oyuncu Ateş İnce ve sosyal medya fenomenleri ile çeşitli meslek gruplarından isimler de yer aldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Savcılık, şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından soruşturmanın seyrine göre adli işlemlerin sürdürüleceğini açıkladı. Operasyon kapsamında elde edilecek deliller doğrultusunda dosyanın genişletilebileceği ifade edildi