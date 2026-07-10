Sağlık Bakanı Dinçyürek: “Erhürman'ın anjiyosu temiz çıktı, sağlık durumu iyi”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Dinçyürek, Erhürman’ın anjiyosunun temiz çıktığını, ana atardamarında da herhangi bir patoloji tespit edilmediğini belirterek, genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, bu akşam saat 21.00 sıralarında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın sırt ağrısı, terleme ve benzeri şikayetlerle ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne getirildiğini açıkladı.

Dinçyürek, hastanede hızla kan tahlilleri ve gerekli tetkiklerin yapıldığını belirterek, şikayetlerin kalp ve ana damarlarla ilgili bir patoloji ihtimalini düşündürdüğünü söyledi.

“Anjiyosu temiz çıktı”

Bakan Dinçyürek, ilk olarak ana damarın kontrol edildiğini ve çekilen ilaçlı tomografide herhangi bir anomali ya da bozukluk tespit edilmediğini açıkladı.

Ardından Cumhurbaşkanı Erhürman’ın acil anjiyoya alındığını belirten Dinçyürek, kalpte koroner damarlarla ilgili bir tıkanıklık veya risk oluşturacak bir durum olup olmadığının kontrol edildiğini söyledi.

Dinçyürek, “Anjiyosu temiz çıktı” diyerek, koroner damarlarda ve ana atardamarda herhangi bir patoloji tespit edilmemesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

“Genel durumu iyi, şuuru açık”

Tetkiklerin henüz tamamlanmadığını ve sürecin devam edeceğini belirten Dinçyürek, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Dinçyürek, Erhürman’ın şuurunun açık olduğunu ve rahat konuşabildiğini söyledi.

“Kritik virajların önemli bir kısmı atlatıldı”

Erhürman’ın hastanede kalıp kalmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Dinçyürek, tetkiklerin henüz tamamlanmadığını belirterek, bu aşamada kesin konuşmanın doğru olmayacağını söyledi.

Dinçyürek, aortta yırtılma gibi ciddi ve hayati tehlike oluşturabilecek bir tablonun yapılan tetkiklerle ekarte edildiğini belirterek, bunun olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

Bakan Dinçyürek, “İlk kritik tetkikler temiz çıktı. Kritik virajların önemli bir kısmını atlattığımızı söyleyebilirim” dedi.

Dinçyürek, gerekli görülmesi halinde kamuoyuna yeniden açıklama yapılacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Erhürman’a geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.