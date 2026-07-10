Nisan ayından bu yana Ankara Bilkent Hastanesi'nde tedavi gören ve 8 Temmuz'da entübe edilen şair Ahmet Telli hayatını kaybetti.

Ahmet Telli'nin hayatını kaybettiği haberi Devrimci 78'liler Federasyonu ve Bilim Sanat Edebiyat Derneği'nin sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Aylardır hastanede tedavi gören usta şairin 8 Temmuz'da entübe edildiği Devrimci 78'liler Federasyonu tarafından "Şair Ahmet Telli’nin tedavisinde ne yazık ki yeni bir sürece girilmiştir. Şu ana kadar uygulanan tedavi yönetmelrine rağmen bugün itibariyle entübe edilmiştir. Devrimci 78’liler Federasyonu, Bilim Sanat Edebiyat Derneği ve ailesi olarak süreci yakından takip etmekteyiz. Hala iyi haberler almayı umuyoruz" açıklamasıyla duyurulmuştu.