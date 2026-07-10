Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bu akşam Cumhurbaşkanlığı Eski Sarayı’nda düzenlenen “Resmin Kamusal Hafızası” sergisinin açılışı sırasında tansiyon rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen kokteyl sırasında fenalaşan Erhürman için olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erhürman ambulansla hastaneye sevk edildi.

Erhürman’ın sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İlk değerlendirmelere ilişkin sosyal medyada ve olay yerinde çeşitli iddialar dile getirilse de bunlar resmi makamlarca doğrulanmadı. Açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.