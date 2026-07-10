Boğazköy'de araç yangını...

Girne - Lefkoşa ana yolunun Boğazköy mevkiinde, seyir halindeki araçta yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında SS 640 plakalı salon araçta, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu; aracın motor bölümü, ön lastikler, göğüs bölümü arka ve ön koltukların döşemeleri ile ön kaput, ön tampon ve ön farlar tamamen yandı. Ayrıca ısıdan dolayı aracın tüm boyası zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.