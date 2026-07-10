“TC ile KKTC arasındaki 'bağlantısallığı' perçinliyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti (TC) ile 'KKTC' arasında Doğalgaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.

Mutabakat Zaptına, Başbakan Ünal Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imza koydu.

Törende konuşan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, boru hattı ile Kıbrıs'ın kuzeyi ve Türkiye arasındaki "bağlantısallığın" daha da güçleneceğini söyledi:

"Doğal gaz projesiyle Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bağlantısallığı daha da perçinlemiş olacağız."