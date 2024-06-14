Sağ şeride geçti, karşıdan gelen araçla çarpıştı

Beyarmudu-Türkmenköy Anayolu'nda bugün meydana gelen trafik kazasında iki iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Beyarmudu-Türkmenköy Anayolu'nda bu sabah saat 07:45 sıralarında, 38 yaşındaki Behiç Zaimoğlu KP 431 plakalı aracı ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelen 69 yaşındaki Vijdan Düzova'nın kullanımındaki JN 265 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle JN 265 plakalı araç yolun solundan çıkarak takla attı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü,Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.