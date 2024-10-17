Sadrettin Baykur yaşam mücadelesini kaybetti

Mutluyaka - Tuzla Anayolu üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada ağır yaralanan Sadettin Baykur, tedavi gördüğü Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan Rahmi Ovalı beyin kanaması teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, kazada yaralanan Nejla Ovalı ise Gazimağusa Devlet Hastanesinde müşahade altında tutuluyor.

Melahat Baykur da yaşamını yitirmişti

Dün akşam üzeri meydana gelen kaza sonrası ZRJ 673 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 63 yaşındaki Melahat Baykur da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Kaza nasıl oldu?

Kaza, Mutluyaka-Tuzla yolunda dün saat 18.00 sıralarında doğuya seyreden 63 yaşındaki Sadettin Baykur’un, yönetimindeki ZRJ 673 plakalı salon araçla Enkomi Ören Yeri önlerine yaklaştığında, yolun sağına geçmesiyle meydana geldi.

Sağ şeride geçen ZRJ 673 plakalı araç, karşıdan gelen ve virajda süratli ve dikkatsiz olduğu belirtilen 66 yaşındaki Mustafa Kimyalar yönetimindeki JG 204 plakalı aracın önünü tıkadı ve kaza gerçekleşti.

JG 204 plakalı araç sürücüsü tutuklandı

JG 204 plakalı araç sürücüsü Mustafa Kimyalar ise taburcu olmasının ardından tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor.

Trafiğe can dayanmıyor

Bu kazanın ardından 2024’te trafik kazalarındaki ölü sayısı da 40’a yükselmiş oldu.

Mutluyaka-Tuzla yolunda ölümlü kaza