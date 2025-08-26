Sadece suç tespiti durumunda görüntü kaydedecek

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, çoğunluğu yapay zeka destekli kameralarla ilgili olmak üzere farklı konularda karar üretildi.

Kameralarının trafik suçunun tespiti için kullanılması uygun görüldü

Gündemin birinci maddesi olarak, kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılan yapay zeka destekli yeni hız tespit radarları ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Değerlendirmenin ardından yapay zeka destekli radarların hız, emniyet kemeri, cep telefonu, şerit ihlali, emniyet şeridi ihlali, yemek yeme, içme ve sigara gibi trafik unsurlarını tespit etmesinin uygun ve gerekli olduğu kararlaştırıldı.

Sadece suç tespiti durumunda görüntü kaydedilecek

Radarların sadece suç tespiti yapınca ihlalin kayıt altına alınmasına, suç tespiti halinde sadece sürücünün görüntüsünün kaydedilmesine ve sürücü dışındaki yolcular ve çevre ile ilgili görüntü kaydı yapılmamasına, görüntü kaydının sadece Polis Genel Müdürlüğü’nün ilgili biriminde bulunmasına karar verildi.

Bunlara ek olarak bahse konu radar cezalarının tebliğ ve tahsiline ilişkin yasal düzenleme yapılması, bu kapsamda e-devlet ve SMS uygulamalarının kullanılması yönünde ivedilikli çalışmaların gerçekleştirilmesi, yine bu çerçevede, özellikle kiralık araç sürücülerinin kredi kart veya kartlarına bloke konulması ve/veya bu konuda provizyon alınması yönünde de yasal çalışma başlatılması kararlaştırıldı.

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı:

“Yeni radarlar, çalışmalar tamamlanana kadar eski radarların yaptığı görevleri yapacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, komisyon toplantısının oldukça verimli geçtiğini ve trafik güvenliğinin daha etkin düzenlenmesi için önemli kararlar alındığını söyledi. Arıklı, yapay zeka destekli radarların hangi çerçevede hizmet vereceği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, “Yukarıda belirtilen çalışmaların tamamlanana dek yeni radarlar, eski radarların yaptığı görevleri yapmaya devam edecek” dedi.

Yeni ehliyet alanlar ve çakarlı sivil araçlar da masaya yatırıldı

Komisyon toplantısında ayrıca, yeni ehliyet almış olan sürücülerin kullanacakları araçlarda iki yıl süreyle, öğrenci ehliyeti sahiplerin araçlarının dış yüzeyine yapıştırdıkları “L” işaretine benzer, bir işaret bulunması yönünde yasal düzenleme yapılması ve son zamanlarda trafikte seyreden çakarlı sivil araçlardaki artış nedeniyle bununla ilgili yasal düzenlemelerin incelenmesi ve gerekli düzenlemenin ivedilikle yapılması karara bağlandı. Toplantıda son olarak, eski tip radarların ihtiyaç duyulan yerlerde değerlendirilmesi kararlaştırıldı.