“Sadece 2025 yılında 307 milyon 300 bin TL yatırım yaptık”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, belediye başkanlığına yeniden aday olma konusuna olumlu baktığını açıkladı.

Uluçay, görev süresinin üçüncü yılını tamamlaması dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, yeniden aday olma konusundaki soruları yanıtlayarak, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) bünyesinde önce ön seçim yapıldığını, seçimin sonucuna göre tekrar aday olmak istediğini belirtti.

Paradise Park Lefkoşa’da yer alan toplantıda, Uluçay’ın açılış konuşmasının ardından, şehirde yıl boyunca yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan projelerle ilgili 30 dakikalık bir tanıtım filmi gösterildi.

"Yerel yönetimler daha etkin şekilde hizmete devam edecek"

Başkan Uluçay, konuşmasına her yıl ocak ayı içinde yapılan yıllık basın toplantısının bugün yapıldığını söyleyerek başladı.

Toplantının amacının, katılımcıların merak ettiği konulara açıklık getirmek, soruları yanıtlamak ve yapılan görüşmeleri detaylandırmak olduğu belirten Uluçay, Gazimağusa’nın, öğrenci, turizm ve liman şehri olduğunu ifade etti.

Ülkedeki kapalı sera üretiminin 3’te 2’sinin Gazimağusa’da yapıldığına dikkat çeken Uluçay, ülkenin ikinci büyük şehri olmasına rağmen Gazimağusa’da, şans oyunlarının oynandığı sadece bir nokta olduğunu vurguladı.

Devlet işlerinin, yerel yönetimler üzerinden yürütülmesi anlayışının geliştiğini söyleyen Uluçay, yerel yönetimlerin daha etkin bir şekilde hizmete devam edeceğini kaydetti.

Toplantıda, Uluçay, projeler hakkında sunum yaptı ve ardından soru cevap kısmına geçildi.

"Gelirler arttı"

Soruları cevaplayan Uluçay, Belediyenin güncel mali durumu hakkında bilgi vererek çalışan bir sistem olduğunu söyledi. Belediyeler Yasası değişikliğinin ardından belediyelere ait olan gelirlerin, belediyelere devredildiğini ve mali gelirlerin bu şekilde arttığını ifade eden Uluçay, yasa değişikliğinin olumlu sonuç verdiğine dair görüşünü paylaşarak, hükümete teşekkür etti.

Laguna Apartmanları süreci hakkında da bilgi veren Uluçay, apartmanlarda ikamet edenler tarafından kurulan derneğin, Gazimağusa Belediyesi tarafından apartmanlarda yaşamanın tehlikeli olduğuna dair uyarılarına rağmen ikinci bir çalışma talep ettiğini anlattı.

Yapılacak olan ikinci çalışma için, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile protokol imzalandığını ve söz konusu çalışmanın 3 ay içinde tamamlanacağını belirten Uluçay, çalışmanın sonucuna göre apartmanların tamamen mühürlenme şansı olduğunu söyledi.

Uluçay, şehirdeki öğrencilere part-time çalışma imkanı sağladıklarını ve gelen talep üzerine Hristiyan öğrencilere Pazar günleri kiliseye ücretsiz servis hizmeti sağlandığını anlatarak, DAÜ ile birçok konuda işbirliği yapıldığını sözlerine ekledi.

“Sadece 2025 yılında 307 milyon 300 bin TL yatırım yaptık”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sadece 2025 yılında toplam 307 milyon 300 bin TL'lik yatırım ve hizmet için ihaleye çıktıklarını; bu rakamın 250 milyon 900 Bin TL'lik kısmının altyapı ve araç alımı için kullanıldığını açıkladı. Uluçay, Gazimağusa Belediyesi'nin mahkemeye intikal edenler dışındaki tüm borçlarını göreve geldikleri 3 yıl içerisinde tamamladıklarını veya ödemeleri takvimlenmiş durumda olduklarını belirtti.

Asfalt ihaleleri

Asfalt ihaleleriyle ilgili de bilgiler paylaşan Uluçay şöyle devam etti: Birinci Etap Asfalt ihalesini 45 Milyon TL'lik bütçe ile hayata geçirdik, Çanakkale Bölgesindeki yollarımızın büyük bit kısmı yenilendi. İkinci Etap Asfalt ihalesi Mutluyaka, Tuzla, Maraş, Kaliland, Glapsides, Dumlupınar ve Namık Kemal Mahallesi bölgelerini kapsayacak şekilde toplam 63 Milyon 626 Bin TL bütçe ile hayata geçti ve uygulaması hala sürmektedir. Üçüncü Etap Asfalt ihalesinin hazırlık çalışmaları devam ediyor, yakın zamanda yaşanan savaş sebebiyle değişen maliyetler de hesaplanarak kısa zamanda ihalesine çıkacağız.