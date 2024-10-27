CTP lideri Tufan Erhürman Lefkoşa'daki Acil Durum Hastanesi bünyesinde yer alan Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi olayla ilgili yeni açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Bütün bunları yaşayan acılı aileler size her şeyi sorabilir, her şeyi söyleyebilir.

Ne derlerse desinler, kimsenin, hiçbir "yetkili"nin onları sorduklarından ya da söylediklerinden dolayı "provokasyon"la itham etme hakkı yok.

Sabırlar yeterince zorlandı, taştı. Kulaklar ağızlardan çıkanları duymalı!