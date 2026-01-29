"Saadet Zinciri Üniversitesi’nden mezun Ziya Öztürkler"

Recep DAL

Kamuda yetkili beş sendika olan Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Turizm Bakanlığı önünde gerçekleştirdikleri eylemin ardından Meclis önüne geçti.

Sendikalar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatoş Ünal Juju’nun sahte diploma davasında adı geçen Meclis Başkanı Ziya Öztürkler için “temsili diploma” hazırladı. Hazırlanan diploma, Meclis’te görevli polise teslim edilerek Öztürkler’e iletilmesi istendi.

“Temsili diploma”da dikkat çeken ayrıntılar

Bahse konu temsili diploma üzerinde, Ziya Öztürkler’in “KKTC Ulusal Saadet Zinciri Üniversitesi’ne bağlı Gollifa Fakültesi’nden mezun olduğu” ifadesi yer aldı. Diplomada ayrıca, Başbakan Ünal Üstel “Rektör”, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Çevre ve Gençlik Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise “Rektör Yardımcısı” olarak gösterildi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan:

“Ağlanacak halimizle dalga geçiyoruz”

Sendikalar adına kısa bir açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ülkede yaşananların kamuoyunun aklıyla alay edildiğini ortaya koyduğunu ifade etti. Bengihan, sahte diplomalar karşılığında yurttaşlık verildiğini ileri sürerek, “Ağlanacak halimizle dalga geçiyoruz. Memleketi bu duruma düşürdüler” dedi.

Öztürkler’e yönelik iddialara işaret eden Bengihan, pastane köşelerinde yapılan görüşmelerle sahte diploma vaadi karşılığında rektör yardımcısı ve ailesine yurttaşlık verildiğine dikkat çekti. Bengihan, bu tabloyu “saadet zinciri” olarak nitelendirerek, zincirin başında hükümetin bulunduğunu söyledi.

“Hak ettiği diplomasını takdim etmeye geldik”

Eylemin amacını da açıklayan Bengihan, “Bizler Öztürkler’e hak ettiği ve dolabında eksik olan diplomasını takdim etmeye geldik. Ulusal Saadet Zinciri Üniversitesi Gollifa Fakültesi’nden mezun olan Öztürkler’e bir diploma da biz getirdik” ifadelerini kullandı.

Söz konusu iddiaların sıradan bir yurttaş için söz konusu olması halinde derhal soruşturma açılacağını dile getiren Bengihan, mevcut düzenden duyulan rahatsızlığı vurguladı. Bengihan, “Bu şekilde yönetilmeyi hak etmiyoruz. Bu düzen değişene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Bu düzene daha fazla müsaade edilmemeli”

Bengihan, mevcut yapıyı “işkence gibi bir düzen” olarak tanımladı. Bu düzene daha fazla izin verilmemesi gerektiğini kaydeden Bengihan, sendikaların gerekli mesajı verdiğini belirterek, “Biz gerekli mesajı verdik, bu mesaj da yerine ulaştı” şeklinde konuştu.