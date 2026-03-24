Piyanist Rüya Taner, “Asya’nın Tatlı Suları" resitaliyle Londra’da sahne alacak.

Taner’in verdiği bilgiye göre, farklı coğrafyaların müzikal hafızasını bir araya getirerek kültürler arası diyaloğu ve ortak insani duyguları anlatan "Asya’nın Tatlı Suları"(Sweet Waters of Asia) konseri 13 Haziran’da saat 19.00’da Londra’da, St James’s Piccadilly’de olacak.

TC Londra Büyükelçiliği himayelerinde ve KKTC Londra Temsilciliği iş birliğiyle Bromcom, Tower Garments London, Turkish Women’s Philanthropic Association ve Yunus Emre Enstitüsü’nün desteğiyle verilecek konserin bilet satışı “Eventbrite” ve ilgili etkinlik platformlarından yapılacak.

Rüya Taner'in “Sweet Waters of Europe” projesinin devamı niteliğinde olan ve ilhamını İpek Yolu’ndan alan resital, Rusya’dan Türkiye’ye, Kafkasya’dan Orta Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyanın müzikal izlerini taşıyor.

Programda, Mikhail Glinka, Alexander Borodin ve Sergei Lyapunov’un eserlerinin yanı sıra Fazıl Say, Kamran İnce ve Aziza Mustafazadeh’in yapıtları da bulunuyor.

Azerbaycan ve Orta Asya müzik mirasına da vurgu yapan resital, Vasif Adigözalov ve Rovshen Nepesov gibi bestecilerin eserlerinin yanı sıra, Rüya Taner’in geleneksel Türk ezgilerinden yaptığı piyano düzenlemelerini içeriyor.