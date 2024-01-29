Rüstem Şubat'ta da sergi, konser, panel ve kermese ev sahipliği yapacak

Murat OBENLER

Başkent Lefkoşa’nın kültür-sanat buluşma adresi, turistlerin uğrak mekanı ve sanatçılar ile sivil toplum tarafından her geçen gün daha da çok tercih edilen edilen Surlariçi’nin en popüler kültür merkezlerinden Rüstem Kitabevi Kış mevsiminin en soğuk günlerinin yaşanacağı Şubat ayında da sanatseverlere farklı etkinliklerden oluşan zengin bir program sunuyor. Birden farklı etkinlik mekanı imkanı ile sanatçılara ve kültür insanlarına toplumla buluşma alanı açan Rüstem’de bu ay da heykel ve resim sergisi, konser, panel ve kermesten oluşan iyi bir etkinlikler dizisi gerçekleşecek.

PROGRAM

2 Şubat Cuma,saat 19:00….Heykel ve Resim sergisi- Humanoid Osyssey

(Hakkı Cengiz Eren (ahşap heykel)- Ayşe Rabo’nun (resim) eserleri)

3 Şubat Cumartesi, saat 20:00,Rüstem Bahçe…KONSER- Trio A Las Raices

Demircan Direk-gitar

İbrahim Çetiner gitar

Ersen Sururi keman

Biletler kıbrısbıletcım ya da kapıda. Rezervasyon şart

9 Şubat Cuma, saat 17.45 … PANEL- Vretçalı Hoca ve Sol Mücadele

Moderatör:

Doç.Dr.Umut Bozkurt

Konuşmacılar:

Prof.Dr.Niyazi Kızılyürek(AP Milletvekili) Sol Üzerine Düşünceler

Mete Hatay(Araştırmacı Yazar) KTFD-KKTC ve Sol

Dr. Abdullah Korkmazhan, Sol ve Özker Özgür

(ücretsiz- rezervasyonsuz)

10 Şubat Cumartesi,saat 11.00-17.00… Sevgililer Günü, El işi Kermesi

Rüstem’s Hangarda gerçekleşecek

22 Şubat Perşembe… Rüstem’s Literary Club 9. Disiplinlerarası Paneli:SUÇ

(Suç üzerine panel, rezervasyonsuz- Giriş Ücreti:150 TL)