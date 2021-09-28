Rüstem Kitabevi’nde müzayede ve antika pazarı

Rüstem Kitabevi’nde antika/vintage pazarı ve müzayede düzenleniyor. 2 Ekim 2021 Cumartesi günü gerçekleşecek olan etkinlikte, gelenekselleşmiş Rüstem’s Müzayedeleri’nin on altıncısı alternatif bir konsept ile birleşiyor.

Yeni tema olan Rüstem’s Brocante, antika ve Vintage istasyonlarını müzayede ile birleştirerek tam gün sürecek keyifli bir etkinliği antika ve Vintage meraklılarına sunuyor.

2 Ekim Cumartesi Saat 10.30 ve 20.00 arası devam edecek etkinlikte, 15.30 - 18.00 arasında ise 16. Rüstem’s Müzayedesi gerçekleşecek.

Ayrıca içki, kahve, pizza ve atıştırmalık standları da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.